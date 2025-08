Entenda como plataforma de IA contribuiu para contratação de atleta pelo Corinthians

Historicamente, o Corinthians é o principal time de futebol feminino do país. Com cinco Libertadores conquistadas, seis Brasileiros, três Supercopas do Brasil, uma Copa do Brasil e diversos troféus estaduais, jogar no Alvinegro é um dos grandes sonhos de grande parte das atletas brasileiras. Contudo, o Timão mudou na forma de contratar novas jogadores.

Assim apareceu o CUJU, aplicativo alemão de inteligência artificial que identifica jovens talentos no futebol brasileiro. A ferramenta já contribuiu para a ida de Marcela Geremias, de 14 anos, para o Timão.

Com mais de 100 mil usuários no país, o CUJU teve Marcela Geremias como um dos destaques do ‘’A Jornada’’, projeto que tinha o propósito de descobrir os primeiros atletas por meio de IA no futebol. Com o desempenho apresentado pela jogadora tanto no aplicativo quanto no Avaí, o talento da catarinense atraiu os olheiros do Corinthians e o Alvinegro fechou contrato com a jovem para a categoria Sub-15.

História de Marcela Geremias até chegar ao Corinthians

Marcela se apaixonou pelo esporte cedo e teve seus primeiros contatos com o esporte já com sete anos. Felizmente, a garota contou desde o início com o apoio total da sua família. Contudo, quando ainda defendia o Avaí, a jogadora conheceu o Cuju e topou realizar os desafios e treinamentos oferecidos pela plataforma.

Thaiany Klarmann, brasileira que reside na Alemanha e é chefe de marketing da plataforma, explica sobre os projetos da plataforma: “O Cuju nasceu da vontade de democratizar o futebol. A inteligência artificial veio para ajudar e potencializar o trabalho dos profissionais, não para substituí-los”, explica Thaiany, destacando o propósito social da ferramenta.

A curiosidade de Marcela em conhecer o CUJU rapidamente se transformou em uma oportunidade especial que mudaria sua vida. A atleta subiu no ranking da plataforma, que analisa por meio de inteligência artificial fundamentos de passes, chutes, agilidade e impulsão. Assim, foi selecionada para o “A Jornada”.

“No início, eu não imaginava que poderia ser uma porta tão grande. Fui cumprindo os desafios, subindo no ranking e consegui uma das primeiras colocações. Foi pela peneira do aplicativo que me viram jogar”, afirma Marcela, que pode jogar tanto como meia quanto como volante e tem Marta e Messi como inspiração no futebol.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.