Flamengo reduz dívida no 1° semestre de 2025; veja valores

O Flamengo divulgou, na última quinta-feira (1), o balancete do segundo trimestre de 2025. Em queda desde o início do ano, o endividamento operacional líquido (EOL) caiu de R$ 327,4 milhões no fim de 2024 para R$ 128,2 milhões em 30 de junho de 2025. Os dados e números foram fechados até 30 de junho. Ou seja, tudo que ocorreu posteriormente não está no relatório.

A redução, afinal, de R$ 199,2 milhões representa uma queda de mais de 60%. O Flamengo, aliás, foca na divulgação do endividamento operacional líquido. Simplificando, o EOL representa as obrigações que o clube tem a pagar, descontando o caixa disponível e receitas a receber. Ou seja, não é apenas a soma dos futuros pagamentos.

O documento destaca que essa diminuição foi alcançada mesmo num período tradicionalmente mais difícil para o futebol brasileiro. De acordo com o clube, o primeiro trimestre costuma ter mais saídas do que entradas no caixa por causa do calendário e da estrutura das competições.

Compra e venda de jogadores

No primeiro semestre de 2025, o Flamengo arrecadou R$ 54,5 milhões com a venda de jogadores. Mesmo assim, o clube já fechou negociações importantes que ainda não aparecem no balanço: Gerson e Wesley deixaram o Fla por 25 milhões de euros cada, Alcaraz por 15 milhões de euros. As três transferências somam 65 milhões de euros, o equivalente a R$ 435 milhões em receitas.

O Flamengo também já investiu cerca de R$ 294,3 milhões (46 milhões de euros) em reforços, com as chegadas de Emerson Royal (9 milhões de euros), Carrascal (12 milhões de euros) e Samuel Lino (25 milhões de euros). Até agora, o balanço registra R$167,9 milhões em contratações, valor 21% menor em relação ao primeiro semestre de 2024. Entretanto, o relatório leva em conta apenas os dados fechados até 30 de junho.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.