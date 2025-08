Vasco se aproxima da contratação do atacante Andrés Gómez, do Rennes

O Vasco segue na busca por reforços para a sequência da temporada. Assim, o Cruz-Maltino está próximo de chegar a um denominador comum para convencer o Rennes, da França, a liberar o atacante Andrés Gómez. Assim, os dois clubes estão em estágio avançado nas conversas e atualmente muito próximos de um desfecho positivo para um empréstimo de um ano.

No momento, conforme apurado pelo Jogada10, o clube francês está disposto a emprestá-lo. Contudo, exige uma obrigação de compra entre 5 a 7,5 milhões de euros (entre R$ 32 a R$48 milhões, na cotação atual).

Cabe destacar que a preferência inicial era ficar na Europa, visto que o atleta despertou o interesse de clubes como Rayo Vallecano e Mallorca, ambos da Espanha. Por outro lado, o clube carioca surgiu como um plano B. Isso fez com que ambas as partes voltassem a conversar depois do Rennes ter recusado a primeira proposta por empréstimo.

Com a proximidade da Copa do Mundo, o jogador passou a ter interesse em atuar no Cruz-Maltino para ter maior minutagem e seguir no radar de Néstor Lorenzo, técnico da seleção colombiana.

Opção ofensiva para Diniz

O técnico Fernando Diniz afirmou, internamente, que gostaria da chegada de um nome para o lado do ataque, que tenha velocidade e constante participações em gols.

Diante disso, Andrés se adequa ao perfil, pois pode atuar nas duas pontas, sobretudo na direita. O diretor Admar Lopes sugeriu o nome na primeira semana de trabalho no clube.

Em 2022, o atacante apareceu para o futebol colombiano com a camisa do Millonarios. No entanto, logo acertou com o Real Salt Lake, dos Estados Unidos, por 10 milhões de euros (cerca de R$ 65 milhões na época), na temporada passada.

Após duas temporadas na MLS, liga norte-americana, com 30 participações em gols em 65 jogos, chamou a atenção do Rennes, da França. Na última temporada, ele atuou em 17 partidas e estufou a rede uma vez pela seleção da Colômbia nas Eliminatórias Sul-Americanas, diante do Uruguai.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.