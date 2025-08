Atlético: Bracks revela detalhes de negociação com Reinier e interesse em Portilla

O Atlético Mineiro está trabalhando nos reforços nesta janela de transferências. Além da chegada de Biel e Alexsander, o Galo pode ter um novo reforço nos próximos dias: o meia Reinier, do Real Madrid.

De acordo com o ge, o jogador tem um acerto com o clube mineiro. No entanto, o Atlético busca um acerto com o clube espanhol para o jogador rescindir e poder assinar em definitivo com o Galo, deixando uma parte dos direitos econômicos com o Real. Dessa forma, Paulo Bracks, executivo de futebol do clube, revelou detalhes sobre a negociação.

“Lembro que vazou essa informação faz uns 30 dias. Na época, neguei. Existiu uma conversa inicial, mas que não tinha chance de dar certo. É um atleta que nos interessa. Dependendo da situação contratual, pode ser que a gente consiga. Não está concretizado, nem próximo. Mas não nego. Conversei com o atleta, com o Real Madrid”, disse em entrevista exclusiva ao ge.

Mais reforços no Atlético?

Reinier pode ser o último reforço do Atlético Nesta Janela de transferências. No entanto, o executivo contou que o cenário pode mudar, caso o clube perca mais algum jogador, assim, irá atrás de reposição. Vale ressaltar, portanto, que existe a possibilidade de saídas na equipe.

“Temos interesse em mais um jogador. Pode ser o Reinier, como pode ser outro atleta. Depois, seguraremos até ver o movimento da janela, principalmente das possíveis saídas que podem acontecer. A gente estaria satisfeito com mais um movimento, mas a janela é grande”, contou.

Aliás, antes de fechar com Alexsander, o Galo ficou próximo do colombiano Portilla, do Talleres. Dessa forma, Paulo Bracks contou que o jogador quer vir para o clube mineiro. Porém, a negociação está travada.

“É um jogador que conversamos, sim. Sentamos à mesa e negociamos. Nos aproximamos de um acerto com o atleta, que queria muito vir para cá e ainda quer. Mas ainda não conseguimos destravar uma negociação com o clube argentino. Ela começou antes de fechar o Alexsander. Isso é um dado importante”, afirmou.

