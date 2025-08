Botafogo lança produtora oficial; documentário estreia nesta sexta

O Botafogo lançou nesta sexta-feira (1) sua produtora oficial de conteúdo audiovisual, a “Botafogo Films”. E a primeira produção já estreia no mesmo dia. Às 18 (no horário de Brasília), no YouTube, no canal da Botafogo TV, o clube exibe o documentário “L’arrivo: A chegada”, obra que relata os bastidores da chegada do técnico Davide Ancelotti.

O Alvinegro também conta com outros dois projetos encaminhados. A saber: o documentário “Orgulho de Vila Celina” mostrará as origens do zagueiro Barboza, nos campos de terra da Argentina. Já a produção “Das cinzas ao Fogo” contará a história do ano mágico de 2024 sob outra perspectiva, com direito a imagens exclusivas.

A ideia da “Botafogo Films” é ser o braço narrativo do Glorioso para traduzir em imagens as façanhas do Mais Tradicional, além, claro, de reforçar a conexão com os torcedores.

“Queremos que o clube seja protagonista também fora das quatro linhas. A Botafogo Films nasce com essa missão: emocionar, engajar e elevar ainda mais a relação entre clube e torcida por meio de histórias bem contadas”, destacou Thairo Arruda, CEO do Glorioso, em entrevista à página oficial do Alvinegro.

