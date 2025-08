Saiba quanto o Flamengo gastou em reforços e renovações

O Flamengo teve redução de dívida considerável, mas também apresentou gastos com reforços e renovações. De acordo com documento, o clube fez um investimento de R$ 167,9 milhões nos primeiros seis meses do ano. Os quatro reforços nesta janela, afinal, não foram entraram neste balancete.

No período colocado no relatório, Juninho custou um total de R$ 37,2 milhões. Além disso, houve a aquisição de 50% dos direitos econômicos de Gonzalo Plata junto ao Al-Sadd, do Catar, custou R$ 32,2 milhões. Por outro lado, a contratação de Jorginho está no top3. O Flamengo investiu alto em luvas (R$ 14,9 milhões) e comissão (R$ 8,8 milhões), totalizando quase R$ 24 milhões de reais.

O Flamengo contabilizou as renovações no relatório. De acordo com documento, o Rubro-Negro desembolsou R$ 15,7 milhões para renovar com Gerson. O valor, aliás, consta também uma parte paga ao Olympique de Marselha, clube do qual o meia foi comprado em 2023. Por fim, o clube pagará R$ 19,2 milhões em luvas e comissão a Pulgar, que renovou até dezembro de 2028.

O Flamengo também arrecadou R$ 54,4 milhões na primeira metade de 2025, valor 29% abaixo do registrado no mesmo período do ano anterior. A venda do zagueiro Fabrício Bruno para o Cruzeiro, em janeiro, foi a única com recebimento à vista.

