Em nova parceria com Messi, De Paul explica escolha pelo Inter Miami

De Paul deixou o Atlético de Madrid para atuar no Inter Miami ao lado de Lionel Messi, seu companheiro também na seleção da Argentina. A mudança foi bastante questionada, já que ele ainda poderia jogar na Europa em alto nível pelo Colchoero. O volante, no entanto, explicou os motivos da ida para os Estados Unidos.

No Inter Miami, além de reencontrar Messi, ele é comandado por outro argentino: Javier Mascherano. Apresentado há uma semana, De Paul estreou na vitória sobre o Atlas, pela Leagues Cup, e revelou também uma conversa com Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina.

“Com o Leo (Messi), sempre tivemos o sonho e o desejo de jogar juntos em um clube, de compartilhar o dia a dia. Cada vez que nos reuníamos na Seleção, era incrível. Queria sentir aquela sensação de estar todos os dias ao lado do melhor de todos. Era um sonho sobre o qual sempre falávamos. A situação aconteceu, não foi planejada. Eu tinha contrato com o Atlético de Madrid, mas o sonho estava lá”, disse De Paul.

“Falei com o Scaloni e ele foi claro sobre o que esperava de mim. Foi simples, considerando que convivemos há muitos anos. Ele me disse: ‘Eu sei o que você pode me dar dentro de campo, sei quem você é. A única coisa que vou avaliar é o que você fizer em campo. Enquanto você estiver jogando e bem fisicamente…’. Essas foram as palavras que eu precisava ouvir”, concluiu o volante.

Todavia, De Paul disputou 187 partidas pelo Atlético, marcou 14 gols e deu 26 assistências. Ele tinha vínculo com o clube até o próximo ano, mas optou por romper o contrato e acertar com o Inter Miami.

