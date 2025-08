Samuel Lino explica escolha pelo Flamengo e mira Seleção

Depois da derrota para o Atlético, o Flamengo apresentou, nesta sexta-feira (1), no Ninho do Urubu, a contratação do atacante Samuel Lino, que deixou boa imprensão em sua estreia no Maracanã. O jogador explicou que o projeto do clube rubro-negro foi mais atrativo do que dos europeus. Dessa forma, ele preferiu voltar para o futebol brasileiro.

“Desde que eu voltei para o São Bernardo desde a passagem pelo Flamengo, eu passei a acompanhar a equipe principal sempre. Em todos os jogos. É verdade que tive propostas bem interessantes da Europa, propostas financeiramente boas da Arábia. Mas quando veio o Flamengo com uma boa proposta também eu pensei: é um clube gigantesco, clube que já joguei e que está sempre disputando títulos, nas primeiras colocações, com muitos jogadores na seleção brasileira. Isso me atraiu muito mais do que os projetos que me ofereceram na Europa e em outros países”, disse o jogador.

Samu, carinhosamente apelidado pela torcida, também destacou o desejo de atuar pela Seleção Brasileira. Ele afirmou que a ida para o Fla faz parte deste plano.

“Meu sonho e objetivo é jogar pela Seleção, atuar em uma Copa do Mundo. Vim para o Flamengo para buscar esse objetivo. Vou trabalhar o máximo que eu puder por isso”, destacou.

Peso por ser a contratação mais cara da história do clube

Samuel Lino, aliás, tornou-se o reforço mais caro da história do Flamengo. O clube pagará 22 milhões de euros fixos (R$ 143 milhões) e 2 milhões de euros em bônus (R$ 13 milhões). No entanto, o jogador tirou esse peso das costas.

“Ser a maior contratação da história do Flamengo é incrível, motivo de muito orgulho. Nosso time tem muito talento, jogadores de muita qualidade, mas nomes e números não entram em campo. Se você não correr e der tudo de si, deixar a vida 100%, aqui no futebol brasileiro não vai ganhar. Vimos contra o Atlético, foi um jogo muito difícil, de muita luta, briga. Eles estavam brigando no jogo de defender e não deixavam o Flamengo criar com facilidade. Nome e números não entram em campo. Estou muito tranquilo e feliz. Essa felicidade de estar aqui no Flamengo faz tirar essa pressão que existe por ser a maior contratação”, disse Samuel Lino.

Outros trechos Samuel Lino:

Ansiedade: “Estava bem alta a ansiedade da minha mãe (risos). Mas é normal. Minha família ficou ansiosa e feliz. Vir para um clube gigantesco que é o Flamengo é difícil não fica ansioso. Quando foi tudo se encaminhando e fechando eu falei para o Boto que não sou de pedir nada, mas peço que seja tudo muito rápido porque quero ir logo”.

Estilo em campo: “Filipe me mostrou o modelo de jogo e mostrou que, dentro desse modelo, eu já vinha fazendo algumas coisas no Atlético de Madrid, que é estar aberto, pedir a bola nas costas, dar profundidade para a equipe. Fiquei mais tranquilo, porque assim consigo me adaptar rapidamente para o estilo de jogo que ele pede”.

Titularidade contra o Ceará: “Quando se entra em um jogo já corrido, ontem me custou um pouco a pegar o ritmo. Nos primeiros cinco minutos. Mas depois consegui me encaixar bem dentro do jogo. Se o Filipe quiser me usar de titular 40, 50, 60 minutos, estou preparado. Vim para o Flamengo preparado”.

Camisa 16: “A camisa eu não sabia (que tinha sido a do Filipe Luís). Me contaram aqui e fiquei muito feliz por ser a camisa de um jogador que fez uma história gigantesca no futebol, no Atlético de Madrid e no Flamengo. É um número que gosto muito”.

