Flamengo aguarda documento para oficializar Carrascal

O Flamengo segue no aguardo da documentação por pate do Dínamo de Moscou para oficializar a contratação de Jorge Carrascal. O colombiano até mesmo foi aprovado nos exames médicos e assinou contrato com o clube rubro-negro. No entanto, ainda depende da assinatura dos russos para concretizar a negociação. Até a tarde desta sexta-feira (1) o documento não tinha chegado nas mãos da diretoria rubro-negra.

Jorge Carrascal chega como peça chave para o time de Filipe Luís. Ele pode atuar tanto como um “camisa 10”, assim como um ponta. O Flamengo, aliás, pagou 12 milhões de euros (cerca de R$ 77,5 milhões) ao Dínamo Moscou, da Rússia, pela compra do jogador. O colombiano é o único dos reforços que ainda não está regularizado.

As tratativas entre Flamengo e Dínamo de Moscou se estenderam por mais de um mês. Afinal, o clube russo só aceitou a proposta após o Flamengo ajustar a forma de pagamento.

O jogador, aliás, já esteve até no Maracanã na última quinta-feira, no duelo contra o Atlético-MG pela Copa do Brasil, mas ainda não foi formalmente anunciado como reforço do Flamengo. E o motivo é justamente a falta do documento por parte dos russos.

Carrascal & Cia.

O Flamengo se mostra bem agressivo no mercado de transferências. Afinal, já anunciou o meia Saúl, o lateral direito Emerson Royal, o atacante Samuel Lino e Jorge Carrascal. Além deles, a diretoria rubro-negra ainda busca a contratação do atacante Lucas Beltrán, da Fiorentina.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.