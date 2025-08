Fluminense se aproxima de renovação com John Kennedy

O Fluminense está próximo de acertar a renovação contratual do atacante John Kennedy, de 23 anos. Com vínculo atualmente apenas até o fim de 2026, o jogador assinará um contrato mais longo com o clube que o revelou.

De acordo com informações do “ge” desta sexta-feira (1º/8), as partes estão próximas de um acordo. Assim, a tendência é que o Fluminense anuncie a renovação em breve.

John Kennedy voltou ao Flu por pedido do time. Afinal, o jogador estava no Pachuca, do México, por empréstimo desde o começo do ano. Por lá, foram 22 partidas, com nove gols e duas assistências. Ele atuou no Mundial de Clubes pela equipe mexicana, retornando às Laranjeiras pouco depois do término da competição.

Desde sua volta, foram três partidas, sendo uma como titular. No entanto, ainda não marcou nesta terceira passagem pelo Tricolor carioca. O atacante é xodó da torcida muito por conta do gol do título da Libertadores de 2023, em final contra o Boca Juniors (ARG).

No ano seguinte, porém, não rendeu o esperado, perdendo espaço no elenco até se mudar para o México, onde teve excelente início. Por lá, também foi perdendo minutagem. Foi após a chegada do novo técnico do Pachuca, Jaime Lozano. Assim, viu com bons olhos o retorno ao Flu.

