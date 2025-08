Schalke estreia com vitória sobre o Hertha na 2ª divisão do Campeonato Alemão

A 2ª divisão do Campeonato Alemão começou. Nesta sexta-feira (1º), o Schalke aproveitou a vantagem de jogar em casa e venceu o Hartha Berlin por 2 a 1, na Veltins-Arena, em Gelsenkirchen. Diante de seus torcedores, o Schalke teve uma boa atuação e buscou a vitória com gols de Moussa Sylla e Nikola Katic ainda no primeiro tempo. Por outro lado, o time da capital descontou nos minutos finais com um golaço de letra do atacante Sebastian Gronning.

LEIA MAIS: Fenerbahçe mira Rodrygo a pedido de José Mourinho

Dessa maneira, o Schalke somou os três primeiros pontos na Bundesliga 2 e vai dormir na liderança. Isto porque a primeira rodada da competição terá sequência apenas na manhã deste sábado (2).

O Hertha Berlin, por sua vez, conseguiu ter mais posse de bola diante do Schalke, porém não conseguiu criar muitas oportunidades e superar a defesa bem postada dos donos da casa. Assim, o time da capital estreou com uma derrota na Bundesliga 2 e terá que se recuperar no decorrer da competição.

Zehn Minuten bis zur Pause: Dranbleiben, Männer! ⏱️ 35′ | #S04BSC 2:0 | #S04 pic.twitter.com/koL1XiC2yT — FC Schalke 04 (@s04) August 1, 2025

Por fim, o Schalke volta a campo no próximo dia 9 de agosto, quando visita o Kaiserslautern. Enquanto o Hertha Berlin recebe o Karlsruher no dia 10, ambos pela segunda rodada da Bundesliga 2.

1ª rodada da 2ª divisão do Campeonato Alemão

Sexta-feira (1/8)

Schalke 2×1 Hertha Berlin

Sábado (2/8)

Darmstadt x Bochum – 8h

Paderborn x Holstein Kiel – 8h

Karlsruher x Preussen Munster – 8h

Elversberg x Nuremberg – 8h

Arminia x Dusseldorf – 15h30

Domingo (3/8)

FC Magdeburg x Eintracht Braunschweig – 8h30

Greuther Furth x Dynamo Dresden – 8h30

Hannover x Kaiserslautern – 8h30

*Horários de Brasília

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.