Fagner sofre fratura após entrada de Pottker e desfalca o Cruzeiro

O lateral-direito Fagner, do Cruzeiro, fraturou a fíbula da perna direita, consequência da forte pancada que sofreu de William Pottker no empate com o CRB, na última quarta-feira (30), no Mineirão. A situação médica do atleta foi oficializada pelo clube celeste na tarde desta sexta-feira (1), pelas redes sociais.

No entanto, felizmente, o camisa 23 não precisará ser submetido a um procedimento cirúrgico e receberá tratamento conservador no Departamento de Saúde e Performance da equipe. Desta forma, Fagner passa a ser desfalque do Cruzeiro para a sequência da temporada. O clube não divulgou o tempo de recuperação.

“O Cruzeiro informa que o atleta Fagner foi submetido a exames que diagnosticaram fratura na fíbula da perna direita. A indicação para o caso é de tratamento conservador, sem a necessidade de intervenção cirúrgica, com início imediato no Departamento de Saúde e Performance do clube”, em nota do Cruzeiro.

Relembre o lance

O lance entre os jogadores, afinal, aconteceu aos 47 minutos do segundo tempo de Cruzeiro x CRB. O atacante William Pottker deu carrinho forte, não acertou a bola e foi em cheio nas pernas de Fagner. Mesmo com muita reclamação dos jogadores cruzeirenses, a juíza aplicou apenas o cartão amarelo.

Os jogadores do Cruzeiro, assim, cobraram da árbitra Edina Alves a expulsão do atacante do ckube alagoano. Contudo, a dona da apito manteve a decisão de campo.

Após a partida, Fagner deixou o Mineirão com o pé imobilizado por uma bota ortopédica e criticou a postura de William Pottker. O atacante reagiu e rebateu as acusações do camisa 23 nas redes sociais.

