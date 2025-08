Al-Nassr quer Bruno Fernandes e conta com Jorge Jesus para convencer o meia

O Al-Nassr prepara uma grande investida para contratar Bruno Fernandes ainda nesta janela de transferências. De acordo com o jornal ‘A Bola’, o técnico Jorge Jesus quer contar com o meia do Manchester United o quanto antes. Caso o negócio se concretize, o português se juntaria aos compatriotas Cristiano Ronaldo e João Félix no clube saudita.

LEIA MAIS: Fenerbahçe mira Rodrygo, do Real Madrid, a pedido de José Mourinho

Apesar de o valor de mercado do jogador girar em torno de 50 milhões de euros (R$ 320 milhões), segundo o site ‘Transfermarkt’, o dinheiro não deve ser um obstáculo para os sauditas. Nem mesmo o fato de Bruno já ter recusado uma proposta milionária do Al-Hilal recentemente parece desanimar o Al-Nassr.

Além disso, a presença de Jorge Jesus no comando técnico e de Cristiano Ronaldo como referência no elenco são fatores que pesam na tentativa de convencer o camisa 8 dos Red Devils. Ainda segundo A Bola, a última quinta-feira (31) pode ter sido um ponto-chave para o início das conversas.

Há indícios de que um primeiro contato já tenha acontecido entre o jogador e o Al-Nassr, num movimento inicial para entender se há abertura para negociações com o Manchester United.

Bruno Fernandes foi lançado por Jorge Jesus no time principal do Sporting, na temporada 2017/18. O reencontro entre os dois, agora no futebol saudita, está mais próximo de acontecer.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.