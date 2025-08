Samuel Lino deve ser novidade do Flamengo contra o Ceará; veja provável escalação

O Flamengo terá retornos e pode ter uma novidade para o duelo contra o Ceará, neste domingo, às 18h30, na Arena Castelão, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Poupados diante do Atlético, pela Copa do Brasil, Arrascaeta, Jorginho e Bruno Henrique tendem a começar como titulares. Além deles, o atacante Samuel Lino, que deixou boa impressão em sua estreia, também tem chance de começar jogando.

O atacante Samuel Lino entrou no segundo tempo do jogo de quinta-feira e foi muito bem. Em entrevista nesta sexta, colocou-se à disposição de Filipe Luís para começar jogando contra o Ceará. Por outro lado, Pedro e Wallace Yan estão suspensos pelo cartão amarelo.

Viña também deve receber uma “folguinha” pela sequência de jogos mesmo ainda em processo de recondicionamento físico. Com isso, Ayrton Lucas pode começar jogando, mas Alex Sandro, que também se recuperou de lesão, é opção para Filipe Luís.

A provável escalação do Flamengo: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Allan, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino e Bruno Henrique (Plata).

Por fim, o Flamengo é líder isolado do Campeonato Brasileiro, com 36 pontos. No entanto, o time tenta uma resposta após derrota para o Atlético, pelas oitavas da Copa do Brasil.

