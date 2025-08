Meia volta ao Fluminense após empréstimo no Palmeiras

O Fluminense recebeu de volta o meia Agner, de 20 anos, após o fim do empréstimo do jogador junto ao Palmeiras. Isso porque o Verdão optou por não exercer a opção de compra no valor de 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,5 milhões no câmbio atual), devolvendo o atleta ao Tricolor carioca ao fim do contrato de empréstimo.

Segundo o “ge”, em publicação desta sexta-feira (1º/8), o jovem já está novamente à disposição no Fluminense. Este é, porém, o último ano de Agner no sub-20, já que estourará a idade máxima em breve. O Tricolor ainda tem a disputa do Campeonato Carioca da categoria deste ano. A campanha se inicia neste sábado (2/8), contra o Sampaio Corrêa, às 19h (de Brasília). Já no Brasileirão Sub-20, o time se despediu após terminar a fase inicial na nona colocação.

O jogador foi por empréstimo ao Palmeiras ainda em 2024, já que perdera espaço dentro do próprio sub-20 do Fluminense. À época, ele sofreu uma lesão e viu Arthur ganhar sua vaga após descer dos profissionais para contribuir na categoria. O Verdão, então, fez proposta de empréstimo com opção de compra, já que via potencial no atleta.

Assim, realizou 31 partidas pela base do time paulista, anotando 11 gols no período. Seu último tento foi em vitória por 4 a 1 sobre o Rio Claro, em junho, pelo Campeonato Paulista Sub-20. O Verdão está na liderança do Grupo 2, com 31 pontos.

