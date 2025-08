Fluminense deve ter três mudanças no time titular

O Fluminense terá mudanças no time titular para enfrentar o Grêmio, neste sábado (2/8), pela 18ª rodada do Brasileirão. Nesta sexta (1º/8), o Tricolor carioca encerrou a preparação para o duelo em questão, com direito a mudanças entre os titulares no treino.

Para começar, o zagueiro Freytes e o volante Facundo Bernal cumprirão suspensão por três amarelos. Assim, a tendência é que Manoel atue na zaga, já que Ignácio segue contundido, segundo informações do “ge” desta sexta. Bernal é reserva, mas Ganso deve ser uma das mudanças, visto que treinou na vaga de Nonato.

Por fim, Keno pode ser titular no lugar de Soteldo, que é dúvida para o duelo contra o ex-time. Já Guga deve manter a titularidade na lateral-esquerda, mesmo que improvisado. Isso porque Renê e Fuentes seguem se recuperando de lesão.

Dessa forma, a provável escalação do Fluminense contra o Grêmio é a que segue: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Manoel e Guga; Hércules, Martinelli e Ganso; Serna, Keno e Everaldo.

O Flu vem de vitória sobre o Inter por 2 a 1, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O resultado, aliás, encerrou uma sequência de cinco derrotas consecutivas, sendo o primeiro triunfo desde o 2 a 1 sobre o Al-Hilal (SAU), pelas quartas de final do Mundial de Clubes, nos EUA.

