Mirassol x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Visando se recuperar na temporada e abrir distância para a zona do rebaixamento, o Vasco vai para seu terceiro jogo seguido fora de casa. É neste sábado (2/8), ao enfrentar o Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), pela 18ª rodada do Brasileirão. O duelo começa às 18h30 (de Brasília), então vamos logo saber como chegam as equipes para este confronto – inédito na História dos clubes.

Como chega o Mirassol

Invicto há oito partidas na temporada, o Mirassol chega como uma das sensações do Brasileirão. Afinal, a equipe – caçula entre os 20 participantes – superou as expectativas e já aparece na sétima posição, com 25 pontos, angariando o terceiro melhor ataque do certame. Além disso, é o time que menos perdeu no torneio, empatado com o líder Flamengo – somente dois reveses.

Assim, o time do técnico Rafael Guanaes chega com moral alta, já que também ostenta invencibilidade quando atua como mandante – condição deste sábado. O problema para o treinador de 44 anos, porém, é a suspensão de Reinaldo. O experiente lateral-esquerdo levou o terceiro amarelo no empate por 1 a 1 com o Vitória, último compromisso do Leão Caipira, e, por isso, cumprirá automática diante do Vasco. Daniel Borges assumirá a posição em seu lugar.

Além de Kingnaldo, o Mirassol não contará com Luiz Otavio e PH, lesionados. David Braz, Matheus Sales e Rafa Silva surgem como dúvida para o confronto.

Como chega o Vasco

Ainda em busca de sua primeira vitória desde o fim do Mundial de Clubes, o Vasco melhorou no rendimento, vindo de quatro empates consecutivos. Todos eles, aliás, com o time de Fernando Diniz criando bastantes oportunidades e travando na falta de pontaria. Dessa forma, o time surge na 16ª posição, com 15 pontos, mas jogos a menos em relação a 11 rivais.

No último compromisso pelo Brasileirão, uma grande polêmica, que se transfere para o jogo deste sábado. Afinal, Léo Jardim recebeu cartão vermelho por suposta cera contra o Inter (empate em 1 a 1 no Beira-Rio) e está fora da partida. Assim, Daniel Fuzato, que só tem duas partidas até o momento pelo Vasco, será seu substituto na meta cruz-maltina.

Outro suspenso – este, por acúmulo de amarelos – é Paulo Henrique. O lateral-direito dará lugar a Puma Rodríguez. João Victor, que cumpriu suspensão diante do Inter, segue na equipe, a exemplo do que ocorreu contra o CSA, no meio de semana, pela Copa do Brasil (0 a 0 no Rei Pelé). Lá na frente, é provável que Philippe Coutinho retome a titularidade, com David voltando ao banco de reservas.

MIRASSOL X VASCO

Campeonato Brasileiro – 18ª rodada

Data e horário: 02/08/2025 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)

MIRASSOL: W alter; Lucas Ramon, Gabriel Knesowitsch , Jemmes e Daniel Borges; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Chico da Costa e Edson Carioca . Técnico: Rafael Guanaes.

VASCO: Daniel Fuzato; Puma Rodríguez (Paulo Ricardo), João Victor, Mauricio Lemos (Lucas Freitas) e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, Rayan, Coutinho (David) e Nuno Moreira; Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

