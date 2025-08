Colômbia x Brasil: Onde assistir, escalações e arbitragem

Brasil e Colômbia decidem, neste sábado, às 18h (de Brasília), a Copa América Feminina. O jogo será no Estádio Casablanca, em Quito, e envolve as duas principais seleções do continente. Ambas se enfrentaram na fase de grupos. Foi um jogo tenso, empate em 0 a 0. Mas com o Brasil sustentando a igualdade mesmo com uma jogadora a menos (a goleira Lorena foi expulsa) boa parte do tempo.

As brasileiras buscam a nona conquista da Copa América em dez edições do torneio. Somente não venceram em 2007, quando perderam a final para a Argentina. A Colômbia busca o primeiro título. Vale citar que as duas seleções conseguiram as duas vagas da competição para os Jogos Olímpicos de 2026, em Los Angeles. Já Argentina e Uruguai (semifinalistas) e o Paraguai ficaram com as vagas para o Pan e o Peru, em 2027 (e que contará também com as peruanas, que são do país-sede).

Esta será a quarta final de Copa América entre as seleções. O Brasil foi campeão em todas: 2010,2014 e 2022.

Onde assistir

A TV Globo e TV Brasil (canais abertos), SporTV (TV fechada), Globoplay (para assinantes) e TV Brasil Play (streaming) transmitem a partir das 18h (de Brasília).

Como está o Brasil

Na semifinal, o Brasil eliminou o Uruguai com uma goleada por 5 a 1 e entra muito motivado. Como sempre acontece, é quase impossível prever qual time o técnico Arthur Elias escalará, já que ele tem o costume de mudar muitas jogadoras a cada partida. Assim, ele pode entrar com três zagueiras ou três atacantes, deixar Marta no banco. Mas o que parece certo é que a artilheira brazuca, Amanda Gutierres, seguirá no 11 titular. Lorena, suspensa na semifinal,volta ao gol, o que leva Claudia de volta ao banco.

Como está a Colômbia

A Colômbia penou para chegar na decisão. Depois de terminar em segundo lugar no Grupo B, o do Brasil, encarou a Argentina e, após empate no tempo normal, somente conseguiu a vaga nos pênaltis. Apesar disso, trata-se de uma seleção forte, a única que o Brasil não venceu no torneio. Além disso, conta pelo menos com duas atletas extraclasse: Mayra Ramírez, do Chelsea-ING, e Linda Caicedo, destaque do Real Madrid. Contudo, há uma dúvida no meio de campo, já que Izquierdo e Montoya disputam uma vaga. No gol Tapia, heroína no jogo contra a colômbia e goleira do Palmeiras, é a segurança defensiva.

COLÔMBIA X BRASIL

Final da Copa América Feminina

Data e horário: 2/8/2025, às 18h (de Brasília)

Local: Estádio Casablanca, Quito (EQU)

COLÔMBIA: Tapia; Carabalí, Dani Arias e Caracas; Carolina Arias, Izquierdo (Montoya) e Caicedo; Leicy Santos, Mayra Ramírez e Loboa. Técnico: Ángelo Marsiglia.

BRASIL: Lorena; Fê Palermo (Antonia), Tarciane, Isa Haas, Mariza e Yasmin; Ary Borges, Duda Sampaio (Angelina) e Kerolin; Marta (Gabi Portilho), Dudinha (Marta ou Gio) e Amanda Gutierres. Técnico: Arthur Elias.

Árbitra: Dione Rissios (CHI)

Auxiliares: Marcia Castillo e Leslie Vasquez (CHI)

VAR: Augusto Menéndez (PER)

