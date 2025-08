Lookman rompe com a Atalanta após clube recusar oferta da Inter de Milão

A Atalanta recusou a mais recente proposta da Inter de Milão por Ademola Lookman, avaliada em cerca de 45 milhões de euros, incluindo bônus. De acordo com a imprensa italiana, a decisão irritou o atacante nigeriano, que rompeu relações com o clube.

Lookman, de 27 anos, apagou todas as fotos em que aparece com a camisa da Atalanta em suas redes sociais e retirou da bio do Instagram a menção ao clube, um recado claro de que quer deixar Bérgamo.

O jogador já tem um acordo fechado com a Inter: contrato de cinco anos e salário de 4,5 milhões de euros (R$ 28,8 milhões) líquidos por temporada.

Atualmente se recuperando de uma lesão, o atacante não estará em campo no amistoso contra o RB Leipzig. Durante uma coletiva, o CEO da Atalanta, Luca Percassi, admitiu que Lookman manifestou o desejo de sair.

Desde que chegou à Atalanta, na temporada 2022/23, o nigeriano acumula bons números. No último ano, marcou 20 gols e deu sete assistências em 40 partidas. Em 2024, foi um dos destaques da equipe na conquista da Liga Europa, marcando um hat-trick na final.

