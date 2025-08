Sport x Bahia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Sport e Bahia abrem a rodada 18 do Campeonato Brasileiro neste sábado (2), na Ilha do Retiro, às 16h. O duelo entre o campeão de 1987 e o de 1988 coloca frente a frente duas equipes em momentos opostos. O Esquadrão, visitante no clássico, é o quarto colocado, com 28 pontos. Já o Leão da Praça da Bandeira ainda não venceu e ocupa a última posição, com apenas cinco pontos.

A Voz do Esporte não dorme em serviço e já está pronta para acompanhar todas as emoções do embate, ao vivo, a partir de 14h30. Diego Mazur assume a bronca na narração. Ele terá o suporte de Henrique Neves nos comentários e David Silva com suas inconfundíveis reportagens.

