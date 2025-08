Bontempo é liberado pela Seleção e reforça o Santos contra o Juventude

O Santos ganhou um reforço para os próximos compromissos no Campeonato Brasileiro. O meia Gabriel Bontempo recebeu a liberação da Seleção Brasileira sub-20. Com isso, o jogador fica à disposição de Cléber Xavier para o duelo direto contra o Juventude e também para a partida contra o Cruzeiro.

O jogador havia sido convocado para os amistosos da equipe contra o Paraguai, nos dias 8 e 11 de agosto, em Assunção. Entretanto, Bontempo teria que se apresentar ao treinador Ramon Menezes na segunda-feira (04), mesma data em que o Peixe encara a equipe gaúcha.

Por outro lado, o Santos terá duas baixas no elenco por conta da Seleção. O atacante Luca Meirelles, que já estava na primeira lista, terá que se apresentar à equipe na segunda. Outro jogador chamado por Ramon Menezes é o lateral-direito JP Chermont, que, no momento, é o terceiro da ordem de preferência da sua posição.

Gabriel Bontempo vem ganhando espaço e confiança com Cléber Xavier. Desde a retomada do Brasileirão após a pausa para o Mundial de Clubes, o camisa 20 esteve presente em quase todos os jogos, ficando de fora apenas contra o Mirassol. Apesar de vir do banco em todas as ocasiões, o meia conseguiu entrar bem nas partidas e teve participação em três gols, marcando um deles, no empate contra o Sport.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.