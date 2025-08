Sport x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

A Ilha do Retiro será o palco de um Clássico do Nordeste de opostos e muita rivalidade neste sábado (2). Pela 18ª rodada, o Sport recebe o Bahia às 16h (horário de Brasília). O confronto coloca frente a frente o lanterna da competição contra o quarto colocado, em um jogo com um enorme peso para os dois lados da tabela.

O duelo testa momentos completamente diferentes. O Sport joga a vida em casa para tentar encerrar um jejum de quatro meses sem vitórias e iniciar uma reação heroica contra o rebaixamento. Já o Bahia, que vive fase estável, quer um bom resultado fora de casa para se manter firme entre os quatro primeiros colocados do Brasileirão.

Onde assistir

O confronto deste sábado (2) terá a transmissão do canal Premiere (pay per view).

Como chega o Sport

O Sport chega para o clássico vivendo um verdadeiro calvário na competição e sob extrema pressão. A equipe é a lanterna do Brasileirão e não vence há 18 jogos. Apesar de uma melhora no desempenho recente, o time vem de resultados frustrantes, como o empate em casa contra o Santos após estar vencendo por 2 a 0.

Para este jogo, a equipe não poderá contar com uma de suas referências técnicas. O meia Lucas Lima está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Além dele, o lateral Hereda e o meia Sérgio Oliveira continuam se recuperando de lesão e são desfalques prováveis, forçando mais mudanças em um time que precisa desesperadamente de uma vitória.

Como chega o Bahia

O Bahia chega ao Recife em um momento de estabilidade e confiança, brigando na parte de cima da tabela. A equipe treinada por Rogério Ceni ocupa a quarta posição e vem de duas vitórias seguidas, contra Juventude (Brasileirão) e Retrô (Copa do Brasil). O objetivo é aproveitar a fragilidade do rival para somar mais três pontos importantes.

O Tricolor, no entanto, também tem seus próprios problemas com lesões. Os zagueiros Fred e Kanu e o volante Erick seguem em tratamento. Para piorar, o atacante Erick Pulga saiu machucado no último jogo e se tornou uma grande dúvida. Por outro lado, o time ganha os retornos do volante Rezende e do atacante Tiago, que se recuperaram e ficam à disposição.

SPORT X BAHIA

Brasileirão-2025 – 18ª rodada

Local: Ilha do Retiro, Recife (PE)

Data e horário: 02/08/2025, às 16h (de Brasília)

SPORT: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon, Igor Cariús; Christian Rivera, Zé Lucas e Hyoran; Chrystian Barletta (Romarinho), Matheusinho, Derik Lacerda (Ignacio Ramírez). Técnico: Daniel Paulista

BAHIA: Ronaldo (Marcos Felipe); Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Kayky (Cauly ou Lucho Rodríguez) e Willian José. Técnico: Rogério Ceni

Árbitro:Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Michael Stanislau e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.