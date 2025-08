Corinthians x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

O Corinthians encara o Fortaleza neste domingo (03/8), às 16h, na Neo Química Arena, pela 18° rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão está na 11° colocação, com 21 pontos e chega empolgado após vencer o arquirrival Palmeiras na Copa do Brasil, mas precisa voltar a vencer no torneio de pontos corridos. Afinal, já são três jogos sem triunfo na competição. Já o Leão do Pici está na 18° posição com 14 pontos e luta desesperadamente contra o rebaixamento. Assim, vencer fora de casa é essencial para sair desta zona desconfortável.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Globo e do Premiere

Como chega o Corinthians

O Timão é o atual 11º colocado com 21 pontos, sendo cinco atrás do G6 e seis à frente do Z4. Além disso, a equipe não consegue escapar dessa oscilação na temporada. Afinal, o Corinthians vem de dois empates e não conseguiu subir na tabela, além de não vencer há três rodadas no Brasileirão. Contudo, a equipe vem animada após vencer o Palmeiras, no meio de semana, pela Copa do Brasil e abrir vantagem contra o arquirrival.

Para esta partida, José Martínez e Rodrigo Garro, que cumpriram suspensão na última rodada do Brasileirão, estão de volta e podem ser opções para Dorival Júnior. Contudo, o treinador não vai contar com João Pedro Tchoca (suspenso) e os lesionados Hugo e Maycon. Entretanto, o time titular deve ter alterações e o comandante pode poupar alguns titulares, visando o duelo de volta contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

Como chega o Fortaleza

Por sua vez, o Leão do Pici até reencontrou o caminho das vitórias, ao bater o RB Bragantino por 3 a 1, jogando em casa. Contudo, no meio da semana, cumpriu um jogo atrasado contra o Grêmio, em Porto Alegre e saiu derrotado por 2 a 1. Assim, o Fortaleza não conseguiu respirar na tabela e segue na zona de rebaixamento.

CORINTHIANS x FORTALEZA

18ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 03/08/2025, às 16h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Léo Maná, André Ramalho, Cacá e Angileri; Raniele, José Martínez, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto (Romero). Técnico: Dorival Júnior.

FORTALEZA: Magrão (Vinicius Silvestre); Mancuso, Kuscevic, Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucca Prior; Breno Lopes, Deyverson e Herrera. Técnico: Renato Paiva

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

