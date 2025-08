Cuiabano é o novo camisa 6 do Botafogo

O Botafogo tem um novo camisa 6. Trata-se de Cuiabano. Afinal, o lateral-esquerdo recebeu o número eternizado por Nilton Santos, neste sábado (2), na véspera do jogo contra o Cruzeiro. Nas redes sociais, o jogador celebrou a oportunidade de herdar a camisa do ídolo alvinegro.

“A honra de representar a camisa do Mais Tradicional agora se junta à de vestir a camisa do maior lateral-esquerdo de todos os tempos. Obrigado, Botafogo. Fui escolhido”, publicou o jogador.

A camisa 6 ficou sem dono após a saída de Patrick de Paula. Afinal, o volante foi emprestado para o Estoril, de Portugal, por um ano. O clube português ainda tem prioridade de compra. Assim, o lateral-esquerdo herdou o número.

Contratado no ano passado, Cuiabano teve papel importante nas conquistas dos títulos do Brasileirão e Libertadores. Ao todo, o lateral-esquerdo soma 59 jogos, sete gols e seis assistências com a camisa alvinegra.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.