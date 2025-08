Flamengo sem Luiz Araujo contra o Ceará; Carrascal não estreará

Luiz Araújo será desfalque do Flamengo para o jogo deste domingo, diante do Ceará, pelo Brasileirão. O atacante, um dos que mais jogaram pelo Rubro-Negro na temporada, não está na relação devido a um controle de carga. De acordo com o clube, trata-se de uma decisão para diminuir o risco de lesão muscular na sequência da temporada.

Além dele, Filipe Luís não terá os atacantes Pedro e Wallace Yan. Afinal, cumprem suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Outro fora é goleiro reserva Matheus Cunha, com tendinite no joelho esquerdo.

Flamengo ainda sem Carrascal

Outro com quem Filipe Luís não contará neste duelo, às 18h30, no Castelão, em Fortaleza, é Carrascal. O Flamengo ainda não recebeu a documentação do Dínamo de Moscou, que atrasou o envio. Assim, o jogador não está apto para a partida.

Samuel Lino provável tituar

Como não conta com três atacantes, dois deles normalmente titulares, é muito provável que Samuel Lino, que fez sua estreia na derrota para o Atlético-MG na quinta-feira passada, pela Copa do Brasil, comece como titular.

Dos três estreantes de peso que entraram diante do Galo (os outros foram Emerson Royal e Saúl), Samuel Lino foi, de longe, o que mais encantou os torcedores, com seus dribles desconcertantes e um gol que acabou anulado e empataria o jogo em 1 a 1.

O Flamengo lidera o Brasileirão com 36 pontos e um jogo a menos do que o Cruzeiro, vice-líder com 34. Já os cearenses estão em nono lugar, com 21 pontos. Ambos venceram na rodada passada: o Ceará bateu o Cruzeiro de virada, por 2 a 1, e o Mengão venceu o Atlético-MG por 1 a 0.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.