John manifesta desejo em atuar na Inglaterra, e Botafogo recebe oferta

O goleiro John comunicou neste sábado (2) ao Botafogo o seu interesse em atuar no futebol da Inglaterra. A negociação com o West Ham segue em andamento e pode se resolver nos próximos dias. O clube inglês tem levado em conta a vontade do atleta nas conversas.

As diretorias discutem os valores, já que o Botafogo recusou uma oferta inicial de 8 milhões de euros (R$ 51 milhões) na cotação atual. O West Ham apresentou uma segunda proposta ao clube carioca, mas as partes ainda não revelaram os valores. A informação é do portal ‘ge’.

Antes do interesse do West Ham, Manchester United e Everton sondaram o goleiro, mas nenhum dos clubes chegou ainda a formalizar uma proposta. A única oferta oficial partiu do clube londrino.

John se valorizou com a grande temporada em 2024, quando conquistou os títulos da Libertadores e do Brasileirão. O goleiro assinou contrato com o Botafogo até 2028 e ganhou o prêmio de melhor da posição nas duas competições.

Até o momento, são 84 partidas disputadas pelo clube. Ele deve ser o titular contra o Cruzeiro neste domingo (3), pela 18ª rodada do Brasileirão. Em janeiro do ano passado, o Botafogo comprou o goleiro do Santos por 1,5 milhão de dólares (R$ 7 milhões na cotação da época).

