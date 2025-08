Fuzato engole frango em Mirassol, e Vasco, apesar de reação, volta a perder no Brasileirão

O Vasco até buscou uma reação após apresentar falhas defensivas e ficar em desvantagem de dois gols, mas, no fim, perdeu por 3 a 2 para o Mirassol neste sábado (2), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo ocorreu no Estádio Maião, em Mirassol. O goleiro Daniel Fuzato e o zagueiro Maurício Lemos cometeram vacilos cruciais nos gols de Negueba e Chico da Costa. O Cruz-maltino empatou com Puma e Vegetti, mas Alesson definiu o placar no interior paulista.

Com o resultado, o Cruz-Maltino segue sem vencer após a retomada da competição por conta do Mundial de Clubes: disputou seis partidas, com três derrotas e três empates. Além disso, estaciona nos 15 pontos, na 16ª colocação, e pode entrar na zona de rebaixamento caso o Santos pontue nesta rodada. Já o Mirassol segue com campanha brilhante. Afinal, pulou para a quinta colocação, com 28 pontos.

Nada de gols na primeira etapa

Os times fizeram uma primeira etapa bastante equilibrada. Mas a falta de criatividade foi determinante para que o placar se mantivesse inalterado. Com pouco espaço pelo meio, as equipes buscaram os lados do campo. O Vasco encontrou um pouco mais de espaço pela esquerda, mas faltou clareza na transição e capricho no último passe. O time carioca causou deconforto ao adversário ao exercer marcação forçada e teve sua melhor chance com Hugo Moura frente a frente com o goleiro. Mas o volante pegou mal na bola logo aos seis minutos de jogo. O Mirassol conseguiu responder com jogadas de velocidade com Negueba e Gabriel, com Chico da Costa bastante preso dentro da área. Gabriel e Danielzinho tiveram chances, mas não aproveitaram.

Vasco reage após desvantagem, mas não evita derrota

O Vasco não voltou bem do intervalo e viu o adversário abrir o placar após um frangaço do goleiro Fuzato, que caiu para defender chute forte de Negueba e falhou feio. Não demorou muito, e Mauricio Lemos vacilou na defesa, permitindo a Chico da Costa ampliar a vantagem dos paulistas. O cenário ficou preocupante, mas quando o time cruz-maltino não dava indicação alguma de que poderia reagir, conseguiu descontar com Puma Rodríguez em belo cabeceio após cruzamento de Lucas Piton. Pouco depois, foi a vez de Vegetti se redimir da fraca atuação até então. Após cruzamento, Puma tocou para o argentino dentro da área, que empatou. A reação, porém, não adiantou. Afinal, os donos da casa chegaram ao gol da vitória aos 37 minutos, quando Carlos Eduardo, em sua primeira participação no jogo, deu passe rasteiro para a segunda trave, e Alesson chegou sozinho para completar.

MIRASSOL 3×2 VASCO

Série A do Brasileiro – 18ª rodada

Data: 2/8/2025

Local: Estádio Municipal, Mirassol (SP)

Público: 5.010 presentes

Renda: R$ 202.180,00

Gols: Negueba, 5’/2ºT (1-0); Chico da Costa, 12’/2ºT (2-0); Puma Rodríguez, 20’/2ºT (2-1); Puma Rodríguez, 24’/2ºT (2-2); Alesson, 37’/2ºT (3-2).

MIRASSOL: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Felipe Jonatan (Daniel Borges, 36’/2ºT); Neto Moura (José Aldo, 32’/2ºT), Danielzinho, Negueba (Carlos Eduardo, 36’/2ºT) e Gabriel (Yago Felipe, 47’/2ºT); Edson Carioca (Alesson, 32’/2ºT) e Chico da Costa. Técnico: Rafael Guanaes.

VASCO: Daniel Fuzato; Puma Rodríguez, João Victor, Mauricio Lemos (Jair, 17’/2ºT) e Lucas Piton; Hugo Moura (Thiago Mendes, 17’/2ºT), Tchê Tchê, Nuno Moreira (David, 17’/2ºT) e Philippe Coutinho (Loide Augusto, 34’/2ºT); Rayan e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Cartão amarelo: – (MIR); Lucas Piton (VAS)

