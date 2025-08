Marta beija o próprio pé: ‘Rainha’ leva Copa América e título de MVP

Logo após a conquista da Copa América pela Seleção Brasileira Feminina, Marta falou do triunfo diante da Colômbia. Uma taça disputada de igual para igual, pois o título só saiu na disputa de pênaltis, e com um placar bem elástico. Quem estava no Estádio Casablanca, em Quito, no Equador, ficou com o coração na mão.

A camisa 10 do Brasil viveu sensações opostas no jogo. Afinal, ela entrou em campo quando o Brasil perdia para a Colômbia. Empatou o jogo em 3 a 3 nos acréscimos, com um golaço de fora da área. E, na prorrogação, fez o quarto gol da Seleção. Entretanto, na hora da cobrança de pênaltis (o jogo terminou 4 a 4), chutou fraco e a goleira colombiana Tápia (que joga pelo Palmeiras) defendeu. Assim, a ‘Rainha’ repercutiu esses sentimentos ao falar do resultado.

“Eu estava ali pedindo a Deus que não me castigasse tanto porque entrar no jogo como estava , ser agraciada com o gol de empate e depois mais um gol, a gente acabou dando um vacilo nos últimos minutos e elas empataram . E aí nos pênaltis, eu ter a chance de fechar com o título e aí eu perco”, disse Marta.

E ela complementou:

“Mas eu tenho essas meninas aqui que são maravilhosas. Depois da cobrança de pênalti, muito abalada, elas não me deixaram abalar , sempre acreditando, sempre confiando que a gente iria conseguir, sempre confiando que a Lorena ia pegar os pênaltis, o que aconteceu”.

Mais uma vez, Marta é a melhor

Além do título da Copa América, a ‘Rainha’ ainda recebeu o prêmio de Melhor Jogadora da competição. E enalteceu o esporte do Brasil e do continente.

“Nosso objetivo maior é ver o futebol brasileiro e sul-americano brilhando cada vez mais”, afirmou, antes de seguir para premiação.

