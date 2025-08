Thiago Silva sente dores na coxa direita e será reavaliado

O Fluminense pode ter um desfalque importante para o próximo jogo. Afinal, o zagueiro Thiago Silva sentiu dores na coxa direita durante a vitória sobre o Grêmio por 1 a 0, neste sábado (2), no Maracanã, pela 18ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, o capitão tricolor será reavaliado neste domingo (3) ou segunda-feira (4).

Thiago Silva sentiu a parte posterior da coxa direita aos 47 minutos do segundo tempo, quando fez um lançamento para o ataque. Assim, o zagueiro não conseguiu esconder a expressão de dor e jogou os últimos minutos mais avançado no meio-campo para não prejudicar o sistema defensivo.

Pela primeira vez nos últimos sete jogos, o Fluminense não sofreu gols. Contudo, o sistema defensivo virou preocupação para o jogo decisivo contra o Internacional, pela Copa do Brasil. Afinal, além de um possível desfalque de Thiago Silva, o zagueiro Ignácio também está lesionado. Dessa forma, Renato tem à disposição Freytes, Manoel e Thiago Santos.

Com a vitória, o Fluminense chegou aos 23 pontos e subiu para o oitavo lugar no Brasileirão. O Grêmio, por sua vez, é o 14º colocado, com 20. O Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.