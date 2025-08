Com CR7 e João Félix, Al-Nassr perde amistoso para 15º colocado do Campeonato Português

A chegada do português João Félix para se juntar ao compatriota Cristiano Ronaldo não parece ter tornado o Al-Nassr mais competitivo. Afinal, neste domingo (3), em amistoso com portões fechados na cidade de Oeiras, em Portugal, a equipe saudita perdeu por 1 a 0 para o Estrela da Amadora.

Contratado recentemente do Chelsea por 30 milhões de euros (R$ 196 milhões), João Félix jogou a partida inteira, enquanto o astro de 40 anos atuou na primeira etapa. Sadio Mané completou o trio de ataque da equipe dirigida por Jorge Jesus.

Coube, portanto, ao espanhol Alan Godoy, emprestado pelo Barcelona – atuava no time B – anotar o gol solitário do amistoso. A equipe, que disputa a divisão de elite em Portugal, foi apenas a 15ª colocada na temporada passada, próxima à zona de rebaixamento.

Apesar da falta de títulos no futebol asiático, Cristiano Ronaldo disse ‘não’ a ofertas de outros clubes e, no fim de junho, estendeu o vínculo o Al-Nassr, até 2027. O clube saudita, aliás, busca a contratação de mais um jogador português: Bruno Fernandes, do Manchester United. Aos 30 anos, o meia recusou recentemente uma oferta relevante do Al-Hilal.

Depois de passar pela Áustria e emendar a pré-temporada em solo português, o Al-Nassr tem estreia oficial na temporada 2025/2026 mnarcada para o dia 19 de agosto, frente ao Al-Ittihad, pela Supercopa da Arábia Saudita.

