Santos x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

Santos e Juventude fazem um duelo de desesperados nesta segunda-feira (04/8), às 20h, no Morumbis, pela 18° rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe, que mandará seu jogo no estádio do São Paulo, abre a zona de rebaixamento na 17° posição, com 15 pontos, mas pode deixar o Z4 em caso de vitória diante do seu torcedor. Por outro lado, o clube Jaconero é o penúltimo colocado, mas soma três jogos a menos que os adversários na tabela. Assim, precisa começar a reagir rapidamente para sair da zona da degola.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere

Como chega o Santos

O Santos terá o desfalque do zagueiro João Basso, diagnosticado com uma lesão muscular no adutor esquerdo. O experiente Gil deve aparecer na defesa ao lado de Luan Peres. Na lateral-direita, o recém-contratado Mayke disputa vaga com Igor Vinícius. Já no sistema ofensivo, o Peixe também tem dúvidas. Afinal, Guilherme segue fora, entregue ao departamento médico. Assim, o jovem Gabriel Bontempo pode ganhar chance, assim como o experiente Tiquinho Soares. Por fim, Neymar, pelo quinto jogo seguido, está confirmado entre os 11 titulares.

Como chega o Juventude

Já pelo lado Jaconero, a equipe, que está sendo comandada pelo interino Gerson Ramos, segue com dúvidas no time para o jogo desta segunda. De reforço, o treinador poderá contar com os retornos do zagueiro Marcos Paulo, do volante Caíque e do centroavante Gilberto que retornam de suspensão. Por outro lado, Hudson é desfalque, pois foi expulso na última rodada. Na zaga, Abner briga com Marcos Paulo. Por fim, o goleiro Gaston Guruceaga deve fazer sua estreia.

SANTOS X JUVENTUDE

18ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 04/08/2025, às 20h (de Brasília)

Local: Morumbis, São Paulo (SP)

SANTOS: Gabriel Brazão, Igor Vinicius (Mayke), Gil, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Rollheiser, Barreal e Tiquinho Soares. Técnico: Cleber Xavier

JUVENTUDE: Gaston; Reginaldo, Abner (Marcos Paulo), Wilker e Hermes; Caíque, Jadson, Mandaca e Nenê (Batalla); Gabriel Veron e Gilberto. Técnico: Gerson Ramos (Interino)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Auxiliares: Celso Luiz da Silva (MG) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)

VAR: Rafael Traci (RJ)

