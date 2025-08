Real Madrid se reapresenta e busca solucionar futuro de brasileiros do elenco

O Real Madrid se representou, nesta segunda-feira (4), para o início da pré-temporada. Assim, o elenco terá duas semanas de atividades até a estreia no Campeonato Espanhol, Neste período, o clube do técnico Xabi Alonso terá a tarefa de solucionar o futuro de três brasileiros do grupo: Rodrygo, Endrick e Vini Jr.

O último é o que tem mais prestígio no clube merengue e é um dos pilares da espinha dorsal do comandante, ao lado de Bellingham e Mbappé. Contudo, não teve o rendimento esperado na reta final da última temporada e na disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

Além disso, tem chamado a atenção do futebol da Arábia Saudita. O jogador tem contrato até o meio de 2027 é verdade, porém segundo a imprensa internacional, fez exigências para receber um salário similar ao do craque francês. O clube analisa a contraproposta do jogador, que recebe atualmente 17 milhões de euros por temporada, sobretudo nos gatilhos de bonificações.

Outros dois nomes com futuro indefinido

Rodrygo teve poucas oportunidades no torneio da Fifa. Ele, então, chegou a manifestar que deseja brigar por um lugar no time titular no lado esquerdo de ataque, onde tem a concorrência acirrada de peças como Vini Jr e o turco Arda Guler.

Em solo norte-americano, o atacante só esteve 92 minutos em campo. No momento, o brasileiro não tem intenção de deixar o Real, porém tem recebido sondagens de outros clubes europeus com frequência.

Mesmo com o aumento da concorrência, com a presença de Gonzalo Garcia, Endrick acredita que pode ter maior minutagem após uma temporada com números acima do esperado (sete gols em 37 partidas).

Internamente, a comissão técnica acredita que o jogador pode ser uma alternativa não apenas no comando de ataque, mas também atuando pelos lados do campo. Um empréstimo, atualmente, não está nos planos de ambas as partes.

Por fim, o outro brasileiro está mais estável no Real Madrid. Trata-se de Éder Militão, que tem contrato até junho de 2028. Porém, passou por duas lesões gravíssimas que o permitiram disputar apenas 31 jogos nos últimos dois anos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.