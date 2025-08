Cobiçado, Serna sobe de produção e ganha elogios de Renato no Fluminense

Na mira do Atlético Nacional, da Colômbia, Kevin Serna foi um dos jogadores do Fluminense que mais subiram de produção após o fim do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Afinal, o atacante tem se apresentado como uma ótima opção pelo lado, com bons dribles e arrancadas para quebrar linhas.

Foi assim diante do Internacional, no Beira-Rio, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O atleta deixou adversários para trás e construiu uma ótima jogada para um dos gols de Everaldo, assim como acertou a trave em outro tento do centroavante. Contra o Grêmio, no sábado (2), ajudou a equipe em seu setor e mostrou ser importante também na recomposição.

O Tricolor de Laranjeiras segue no mercado para reforçar o setor ofensivo, sobretudo após a saída de sua principal estrela: Jhon Arias, que estreou com gol no Wolverhampton, da Inglaterra.





No entanto, uma saída de Serna está descartada. Internamente, o atleta tem moral com o técnico Renato Gaúcho e é considerado uma peça importante para a sequência da temporada.

Tanto que o Flu fez uma proposta por Marino Hinestroza de US$ 8 milhões (R$ 44,3 milhões) para ser o substituto de Arias, mas a negociação ficou travada por causa de uma exigência do Atlético Nacional. O clube colombiano pediu a inclusão do camisa 90 tricolor na negociação.

“Converso muito com os jogadores de velocidade, procuro corrigi-los e mostrar sempre o melhor caminho para eles em treinos, nos jogos. (Serna) é um jogador que melhorou bastante, evoluiu bastante. Mas todos nós temos que aprender todo dia, e ele continua nessa aprendizagem. É um jogador importante para nós, tem sido decisivo e nos ajudado. Espero que continue nessa fase”, disse Renato.

