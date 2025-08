Clássico no Paraguai termina com cenas de selvageria nas arquibancadas

Dentro das quatro linhas, Olimpia e Cerro Porteño fizeram um clássico eletrizante pela 6ª rodada do Clausura no Paraguai. Depois do Decano abrir 2 a 0, ainda na primeira etapa, os cerristas foram atrás da recuperação e terminaram o confronto com uma épica vitória por 3 a 2.

Porém, infelizmente, o clássico entre os clubes mais populares do futebol local não ficou apenas marcado pelos feitos com bola rolando. Isso porque, após o apito final do embate que ocorreu em Ciudad del Este, cenas de selvageria foram registradas nas arquibancadas do Estádio Antonio Aranda.

Em confronto entre torcedores de Olimpia e Cerro Porteño, um vídeo que circula nas redes sociais mostra diversas cadeiras e outros elementos do estádio sendo arrancados para atingir a torcida adversária. Sendo que, em determinado momento, a grade que separa os rivais cede e a confusão segue, em nível ainda mais tenso, com o confronto em caráter direto.

Nas imagens, é possível ver que alguns policiais tentavam conter os ânimos acirrados entre as partes, mas sem muito sucesso. Até o momento, não há maiores informações sobre feridos ou detidos em meio à confusão.

Clima tenso

Além do grave cenário visto dentro do estádio, houve também um caso de violência na capital paraguaia, Assunção. Segundo as autoridades locais, uma briga entre vizinhos ocorreu logo depois do término da partida onde duas pessoas ficaram feridas por disparos de arma de fogo. O caso ocorreu envolvendo dois jovens torcedores (Carlos Moisés Ferreira, de 23 anos, e Lucas Ezequiel Miranda, de 19) onde um feriu ao outro com os tiros.

