Sem vencer há sete jogos, Diniz tem respaldo do Vasco

Em crise na temporada, o Vasco tem uma semana decisiva pela frente. Afinal, o Cruz-Maltino decide o futuro na Copa do Brasil e também luta contra a zona de rebaixamento. Contudo, terá que encerrar a sequência negativa de sete jogos sem vitória para sobreviver. Para isso, a diretoria vascaína deu respaldo para o técnico Fernando Diniz, buscando dar tranquilidade para o ambiente.

Internamente, existe confiança de que o time pode e deve render mais, de acordo com o “ge”. Afinal, na visão dos dirigentes, os resultados não têm refletido as atuações da equipe, que dominou alguns jogos, mas não venceu. Isso aconteceu, por exemplo, contra o Mirassol, em que o Vasco foi superior no primeiro tempo e sofreu 2 a 0 nos primeiros 15 minutos da etapa final.

Ainda na avaliação dos dirigentes, o Vasco poderia ter vencido jogos em que tropeçou, como contra Grêmio e Internacional pelo Brasileirão, além dos empates com o Independiente Del Valle, pela Sul-Americana, e CSA, na Copa do Brasil. Em todos os casos, por exemplo, erros individuais foram determinantes para os tropeços nestas partidas.

Em busca dias melhores, o Vasco volta a campo na próxima quinta-feira (7), às 20h (de Brasília), contra o CSA, em São Januário, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, o jogo terminou empatado em 0 a 0. Portanto, basta uma vitória simples para o Gigante da Colina avançar às quartas de final.