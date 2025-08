De la Cruz e Danilo evoluem e anima Flamengo

O Flamengo recebeu boas notícias nesta segunda-feira (4). Afinal, o lateral-direito Danilo e o meia De La Cruz evoluíram no tratamento dos problemas físicos e estão perto de voltar a ficar à disposição do técnico Filipe Luís. Por outro lado, o volante Pulgar, que passou por cirurgia no pé direito, tem um tempo de recuperação mais longo.

Em recuperação de uma inflamação no joelho esquerdo, o volante De la Cruz voltou a treinar em campo. Contudo, ele ainda não está em condições de treinar com o grupo. Portanto, realizou alguns exercícios no campo de forma individualizada e permanecerá assim até que evolua para ser integrado novamente ao elenco.

Já Danilo, por sua vez, está se recuperando de uma lesão grau 2 na posterior da coxa direita. Sem jogar desde o dia 20 de julho, o jogador ainda está realizando tratamento interno. Assim, ainda não recebeu a liberação para retomar os treinos no campo. No planejamento, primeiro voltará de forma individualizada e, depois, com o grupo.

Por outro lado, Pulgar segue bem distante de retornar aos gramados. Afinal, fez realizou a operação no Chile e retornou ao Brasil há duas semanas. Assim, ele tem realizado atividade de força na academia. O prazo de retorno aos gramados é de três a quatro meses.

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira (5), às 19h (de Brasília), contra o Atlético, na Arena MRV, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Rubro-Negro perdeu por 1 a 0, no Maracanã. Portanto, precisa vencer por dois gols de diferença para avançar às quartas.

