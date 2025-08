Neymar marca dois, Santos vence o Juventude e sai da zona de rebaixamento

O Santos se reencontrou com a vitória após três rodadas. Na noite desta segunda-feira (04), o Peixe bateu o Juventude por 3 a 1, no Morumbis. Neymar brilhou e marcou duas vezes, algo que não acontecia desde 2022. Os gaúchos descontaram com Wilker Ángel.

Com o resultado, o Peixe deixa a zona de rebaixamento e sobe para a 15ª colocação, com 18 pontos, três acima do Vasco. Já o Juventude segue na penúltima colocação, com 11 pontos, e vai terminar o primeiro turno na área do descenso.

Sem compromissos pela Copa do Brasil, o Santos terá a semana livre para trabalhar antes de enfrentar o Cruzeiro, no domingo (10), no Mineirão. Já o Juventude encerra a primeira parte do campeonato contra o Juventude, no dia seguinte, contra o Corinthians, no Alfredo Jaconi.

Muitas chances e Santos na frente

A partida começou muito aberta, com oportunidades para os dois lados no campo de ataque. A primeira chance foi do Santos, em cobrança de falta de Neymar, que parou em defesa de Ruan Carneiro. Os visitantes responderam no minuto seguinte. Após cruzamento rasteiro, Gilberto se embolou com Luan Peres, chutou sentado e Brazão defendeu com o rosto. Na sobra, Ênio acertou a trave.

O Juventude chegou a marcar primeiro. Marcelo Hermes finalizou de fora da área, Brazão não segurou e Ênio aproveitou no rebote, mas estava impedido. Depois, o Peixe teve três oportunidades seguidas. Barreal cobrou falta, a bola desviou na defesa e sobrou para Igor Vinícius, que chutou para defesa de Ruan. Depois, o lateral recebeu na área e chutou por cima da meta. Na terceira, Neymar lançou Barreal, que acertou o travessão. O Ju teve uma grande em cobrança de falta de Gilberto, que soltou uma bomba para a defesa de Brazão.

O Santos conseguiu se impor e abriu o marcador. Barreal finalizou de fora da área, Ruan deu rebote, Tiquinho não alcançou e Neymar aproveitou o gol vazio para marcar. Três minutos depois, Barreal deixou o seu. Após cruzamento na área, Rollheiser finalizou, a bola desviou na defesa e sobrou para o argentino fazer o segundo.

Os gaúchos foram para cima na reta final da primeira etapa. Gilberto recebeu na área e chutou para boa defesa de Brazão. Na sequência, Wilker Ángel subiu mais alto após cobrança de escanteio e cabeou firme para descontar.

Neymar amplia e Peixe vence

O segundo tempo começou com chances do Juventude e Brazão salvando. Reginaldo recebeu na área e o goleiro saiu bem para fechar o espaço. Na cobrança de escanteio, Wilker Ángel subiu sozinho novamente e cabeceou para defesa de Gabriel. Depois, o arqueiro salvou em finalização cara a cara de Gilberto.

O Santos tinha dificuldade, mas conseguiu criar oportunidades. Souza fez jogada individual, invadiu a área e chutou para fora. O Jaconeiro teve a chance de ouro para empatar. Após vacilo de Zé Rafael, Ênio ficou com a bola, com Brazão adiantado, tentou mandar por cobertura e mandou para fora. No minuto seguinte, Barreal recebeu cruzamento na área, pegou de primeira e a bola tirou tinta da trave.

Só que a defesa do Juventude acabou vacilando feio. A defesa saiu jogando errado e deu de graça para Neymar, mas chutou para defesa de Ruan. Na sequência, Luca Meirelles invadiu a área e foi derrubado por Caíque. Pênalti, que Neymar cobrou no meio e marcou o seu segundo na partida. Brazão ainda teve que trabalhar nos minutos finais. Após cruzamento na área, Marlon ficou com a bola e o goleiro se atirou nos pés do atacante para garantir o resultado no Morumbis.

SANTOS 2 X 1 JUVENTUDE

18ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 04/08/2025, às 20h (de Brasília)

Local: Morumbis, São Paulo (SP)

Público Total: 37.485 torcedores

Renda: R$ 2.853.811,25

Gols: Neymar, 36’/1ºT (1-0); Barreal, 39’/1ºT (2-0); Wilker Ángel, 45’/1ºT (2-1)

SANTOS: Gabriel Brazão, Igor Vinicius (Gustavo Caballero, 18’/2ºT), Gil, Luan Peres e Souza; João Schmidt (Zé Rafael, 27’/2ºT), Gabriel Bontempo e Neymar; Rollheiser (Mayke, intervalo), Barreal (Escobar, 39’/2ºT) e Tiquinho Soares (Luca Meirelles, 27’/2ºT). Técnico: Cleber Xavier

JUVENTUDE: Ruan Carneiro; Reginaldo, Marcos Paulo, Wilker Ángel (Abner, 29’/2ºT) e Marcelo Hermes; Caíque (Giraldo, 37’/2ºT), Jadson e Luis Mandaca; Ênio (Marlon, 31’/2ºT), Gabriel Veron (Batalla, 19’/2ºT) e Gilberto (Gabriel Taliari, 19’/2ºT). Técnico: Gerson Ramos

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Auxiliares: Celso Luiz da Silva (MG) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)

VAR: Rafael Traci (RJ)

Cartões Amarelos: Gabriel Bontempo, Rollheiser e Neymar (SFC); Wilker Ángel, Marcos Paulo e Caíque (ECJ)

