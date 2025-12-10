Victor Bagy anuncia saída do Atlético e revela motivos: “Traçar novas rotas”

Victor Bagy não é mais diretor de futebol do Atlético. Durante apresentação do novo CEO do clube, Pedro Daniel, nesta quarta-feira (10), na Arena MRV, o ex-jogador anunciou sua saída. Ele explicou os motivos que o levaram a não renovar contrato.

“Foi uma escolha, uma decisão. Não é uma decisão fácil, por toda a história, o envolvimento, por todo o vínculo que se criou. São 30 anos praticamente dentro do futebol. O corpo, a cabeça e a família pedem uma pausa para descansar e traçar novas rotas”, afirmou.

Victor Bagy não é o único a sair do departamento de futebol. Afinal, Carlos Alberto Isidoro, Éder Aleixo, Daniel Cerqueira e Gustavo Nicolini também deixaram o clube. Assim, o ex-goleiro mostrou gratidão ao Atlético e falou sobre o sentimento de ciclo encerrado.

“Saio com o sentimento de gratidão, de orgulho, sabendo que saio numa situação muito melhor do que quando pisei aqui em 2012. É um privilégio fazer parte dessa história e ter uma ligação tão forte”.

Victor Bagy reconhece temporadas ruins do Atlético

O ídolo do Atlético havia assumido o cargo de diretor de futebol em 2024, após a saída de Rodrigo Caetano para a Seleção Brasileira. Anteriormente, ele ocupava a gerência da pasta. Dessa maneira, Victor Bagy admitiu que os últimos anos não foram tão bons para o Galo.

“Sei que, nesses dois últimos anos, o torcedor saiu um pouco machucado. Principalmente por não termos conquistado decisões importantes que participamos, mas chegamos. Futebol e a vida não se resumem a sucesso desportivo e de conquistas. Sucesso também é saber que, dentro desse ciclo que encerro hoje, deixei um legado”, disse, antes de completar:

“Agradeço ao próprio Rodrigo Caetano também, que hoje é diretor da Seleção Brasileira. Me ajudou muito e me preparou para assumir esse desafio. Agradeço aos atletas, que foram extremamente profissionais, compreensivos quando precisaram ser, ao pessoal do CT, que sempre me tratou como carinho”, finalizou o ex-jogador.

