Decisivo em vaga do Flamengo, Arrascaeta comenta gol “de presente”

O craque Giorgian de Arrascaeta decidiu mais um jogo para o Flamengo. Nesta quarta-feira (10/12), apesar da exibição abaixo coletivamente falando, o uruguaio marcou os dois gols na vitória sobre o Cruz Azul (MEX), classificando o Rubro-Negro à semifinal do Intercontinental. Após o apito final, o jogador não escondeu a felicidade pelo ano especial que vive, chegando aos 25 gols pelo clube carioca.

“Incrível, feliz demais por tudo que tem acontecido durante todo esse ano aqui. Conquistas, nascimento de meu filho, saúde, não posso pedir mais nada. Eu sempre falo que é curtir o momento agora com os companheiros. Mais uma oportunidade de chegar numa final, então temos um rival ainda que temos que estudar esses próximos dias, e estamos muito felizes porque era um jogo que vínhamos de um desgaste muito grande, uma viagem muito longa. Então estamos felizes por passar por aqui”, celebrou à reportagem do SporTV.

Gol de presente, Arrasca?

O craque aproveitou para explicar o “presente” recebido quando o placar ainda marcava 0 a 0. Piovi tentou virada de jogo arriscada dentro da própria área e mandou no “colo” de Arrascaeta, que não perdoou e abriu o marcador. Ele afirmou que tal pressão no campo adversário foi treinada previamente.

“A gente já tinha treinado isso, pressionamos um pouquinho eles, sabemos que eles arriscavam um pouquinho na saída da bola, então fui feliz no lance. Sobrou para mim”, disse.

Ele finalizou falando sobre seu segundo gol, que não chegou a balançar a rede adversária, e sobre o próximo compromisso, contra o Pyramids (EGI).

“Não, não, eu já tinha percebido (que a bola tinha entrado). No lance, eu tentei assistir o Bruno (Henrique), que estava chegando sozinho, sobrou pra mim. Sim, é focar no próximo rival, que com certeza vai ser um jogo muito difícil, temos um desgaste muito grande durante todo o ano, mas é uma força que a gente vai ter que fazer”, finalizou.

