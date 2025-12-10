Roberto Assaf: Gols de Arracascaeta para Milano e quinto título de 2025 para o Flamengo

Dois gols para Milano, o filho de Arrascaeta chegou com dois gols do craque uruguaio, o suficiente para o Flamengo derrotar o Cruz Azul, por 2 a 1. Foi jogo difícil, graças ao esforço da equipe mexicana, que fechou espaços e ameaçou em contra-ataques, notadamente na etapa inicial. A atuação do Rubro-Negro esteve em nível abaixo da decisão da Libertadores. Mas dadas as circunstâncias – muitos compromissos, viagem longa, campo que fazia a bola correr excessivamente, adversário bem armado – conquistou o Dérbi das Américas.

É o quinto título do ano. Sim. Quinto. Para a própria diretoria do clube e a imprensa engolirem: Taça Guanabara, Estadual, Brasileiro e Libertadores são os demais. Taça Guanabara foi, é, e sempre será título. A propósito: o Dérbi das Américas é inédito na história rubro-negra.

Primeiro tempo tenso

O Flamengo começou tentando pressionar saída de bola do Cruz Azul, que errava eventualmente na tarefa. Numa delas, aos 14 minutos, Arrascaeta ganhou presente de Gonzalo Piovi, driblou Andrés Gudiño e fez 1 a 0. O problema é que o time mexicano também não dava espaços, e a partir da metade do primeiro tempo passou efetivamente a dificultar o jogo do carioca, que não conseguia mais chegar a ameaçar.

O Flamengo apelou para a ligação direta da defesa com o ataque, e acabava entregando a bola ao Cruz Azul, que após uma sucessão de erros, que terminou com um passe equivocado de Carrascal, o lateral Jorge Sanchez bateu à direita de Rossi, para empatar, aos 43: 1 a 1.

Seria necessário acertar a troca de passes no meio e a eficiência da linha de frente, perdida entre os zagueiros. Com isso, a equipe mexicana não teria tanta posse de bola, e logo, oportunidade para criar, além de ampliar o poderio ofensivo do Rubro-Negro.

Flamengo vence no segundo tempo

No intervalo, pois, Plata substituiu Samuel Lino. Mas é fato que Bruno Henrique continuou na posição de centroavante, o que deixou no ar a estratégia que Filipe Luis pretendeu pôr em prática. Passados 10 minutos, havia equilíbrio. Mas é fato que o Flamengo parecia com maiores problemas para envolver o adversário. A partida prosseguiu, e o Rubro-Negro já tinha o controle, mas não conseguia ameaçar.

Aos 21, Éverton Cebolinha entrou no lugar de Carrascal, deslocado, sem função exata. O treinador demorou uma hora para perceber a necessidade de explorar a ponta. Aos 26, Arrascaeta recebeu lançamento dele, Éverton Cebolinha, penetrou na área, e apanhou o rebote do goleiro para tocar para dentro: 2 a 1. Carlos Rotondi rebateu no interior da meta.

O Cruz Azul fez várias trocas, para mandar o time ao ataque, e deixou espaços, que o Flamengo não sabia aproveitar. Como não soube. O final só não foi dramático porque a equipe mexicana só fazia cruzamentos sem um objetivo definido. O Rubro-Negro também não prendeu a bola o suficiente. Mas venceu. Agora é escalar as pirâmides do Egito. Queóps, Quefrén e Mikerinos. Haja camelo para aturar o Flamengo.

