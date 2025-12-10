Bruno Henrique admite dificuldade na vitória do Flamengo contra o Cruz Azul

O atacante Bruno Henrique correu do início ao fim na vitória do Flamengo sobre o Cruz Azul (MEX), nesta quarta-feira (10/12), na estreia rubro-negra na Copa Intercontinental 2025. E, após o fim do jogo, o camisa 27 fez uma análise tática da partida, explicando como o time foi de um primeiro tempo abaixo para uma ótima segunda etapa.

“O time deles marca muito individual e movimenta bastante. Estava gerando um pouco de dúvida ali na hora de saltar num volante ou então num volante que caía pela beirada também. No segundo tempo, a gente conseguiu consertar esses saltos na hora de pressionar, e aí a gente conseguiu trabalhar a nossa qualidade e sair com essa vitória”, iniciou, em entrevista ao SporTV.

Bruno Henrique, então, admitiu que o Flamengo não conhecia tanto o Cruz Azul. Para ele, porém, o importante foi o Mais Querido sair vitorioso, avançando no Intercontinental.

“Olha, o Mundial é sempre difícil. Não tínhamos muito conhecimento da equipe, mas preparamos para fazer o nosso jogo. A gente conseguiu colocar a bola no chão e jogar. Sair com essa vitória foi muito importante nessa estreia do Mundial. E agora é encarar o próximo jogo com outra realidade”, disse.

Agora, o Flamengo encara o Pyramids (EGI), no sábado (13/12), pela Copa Challenger, às 14h (de Brasília). Além do troféu, a partida vale vaga na final do Intercontinental, contra o PSG (FRA), que aguarda de camarote seu adversário na decisão. Tal jogo será na quarta (17/12), também às 14h.

