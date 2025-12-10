Ex-Palmeiras brilha e Benfica vence o Napoli pela Liga dos Campeões

O Benfica engatou a segunda vitória seguida na Liga dos Campeões ao vencer o Napoli, no Estádio da Luz, em Lisboa (POR), pela 6º rodada da competição. O grande destaque da partida foi o volante colombiano Richard Ríos. O ex-jogador do Palmeiras marcou um gol e deu uma assistência para Barreiro, que garantiu o triunfo dos donos da casa.

Com o resultado, o Benfica chegou aos 6 pontos e subiu para a 25ª posição, se colocando na briga por uma vaga nos playoffs das oitavas de final da Liga dos Campeões, que contempla do 12º ao 24º lugar. O Napoli soma 7 pontos e está na 23ª colocação.

LEIA MAIS: Flamengo bate o Cruz Azul, conquista o Dérbi das Américas e está na semi do Intercontinental

Na próxima rodada da Liga dos Campeões, que será realizada apenas no ano que vem, o Benfica visita a Juventus, em Turim (ITA), no dia 21 de janeiro. Um dia antes, o Napoli joga na Dinamarca contra o Copenhagen.

Como foi o jogo?

O Benfica tomou a iniciativa da partida e começou pressionando o Napoli. O gol saiu aos 19 minutos, com Richard Ríos mostrando muito oportunismo. O volante aproveitou a bola que sobrou e deslocou o goleiro para colocar os donos da casa na frente. O time italiano cresceu de produção, mas não conseguiu empatar.

Para o segundo tempo, Antonio Conte modificou a equipe, tornando o Napoli mais ofensivo com as entradas de Politano e Spinazzola. No entanto, foi o Benfica de José Mourinho que ampliou o placar. Logo aos 3 minutos, Richard Ríos faz boa jogada pela direita e cruza para Barreiro, de calcanhar, fazer o segundo dos Encarnados. O time italiano se jogou ao ataque, fez pressão, mas não conseguiu diminuir. Vitória da equipe portuguesa, com protagonismo colombiano de Richard Ríos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.