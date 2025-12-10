PSG perde chances no segundo tempo e fica no empate com Bilbao pela Champions

O PSG não conseguiu superar a boa marcação do Athletic Bilbao e ficou no empate em 0 a 0 no Estádio San Mamés, no País Basco, nesta quarta-feira (10). A equipe do técnico Luis Enrique perdeu grandes chances na segunda etapa, mas não conseguiu balançar as redes do adversário, pela sexta rodada da fase de liga da Champions League.

O resultado deixa o PSG na terceira colocação da Liga dos Campeões, com 13 pontos. Já o Athletic Bilbao tem apenas cinco, em 28º.

As duas equipes voltam a jogar somente em janeiro pela Champions League. No dia 20, o PSG vai ao Alvalade enfrentar o Sporting. No dia seguinte, o Athletic Bilbao visita a Atalanta em Bérgamo.

Contudo, os franceses jogam neste sábado (13) diante do Metz, pelo Campeonato Inglês, e viajam em seguida para Doha, no Catar, onde fazem a decisão do Intercontinental. A equipe gaulesa pegará o vencedor de Flamengo e Pyramids, que jogam no mesmo dia.

Primeiro tempo muito equilibrado no San Mamés

O primeiro tempo foi de muito equilíbrio, com grande imposição física e pouquíssimas chances de gol de ambos os lados. O PSG teve mais a bola, como de costume, mas encontrava uma defesa muito bem postada do Athletic, que marcava bem. Aos poucos, os bascos se soltaram um pouco mais e passaram a frequentar mais o campo de ataque. Vale destacar que a recomposição de ambos os times era muito bem feita e de forma rápida.

O PSG chegou a mudar a sua identidade de saída de bola desde o goleiro, que não funcionou, muito pela boa marcação do Bilbao. Assim, o técnico Luis Enrique mandou o arqueiro Safonov passar a fazer ligação direta para acionar os atacantes.

A tática deu parcialmente certo. O PSG chegou a finalizar duas vezes a gol após o pedido do técnico. Contudo, Fabián Ruiz e Mayulu mandaram para fora, sem muito perigo. Do outro lado, a principal válvula de escape era Nico Williams, que conseguia fazer algumas boas jogadas. No último minuto, veio a principal e única grande chance do primeiro tempo. Zaire-Emery tocou para Mayulu bater para grande defesa de Unai Simón.

PSG perde boas chances no segundo tempo

Além dos inúmeros desfalques por problemas médicos, como Beraldo, Dembélé, Hakimi e Chevalier, o PSG pode ter mais uma baixa para a sequência da temporada. Marquinhos sofreu uma entrada dura no primeiro tempo e saiu no intervalo. O jogo retornou mais animado e menos travado, com os franceses muito superiores. Com três minutos, Mayulu perdeu outra cara a cara contra Simon. O goleiro teria papel fundamental logo em seguida, quando Zaire-Emery bateu firme para outra intervenção precisa.

Os gauleses seguiram bem melhores em campo, uma vez que a marcação basca já não encaixava como na etapa inicial. Em jogada em velocidade, Barcola entrou na área e mandou uma bomba no travessão. Logo, os espanhóis conseguiram bloquear novamente as ações e seguraram algumas investidas do adversário, tentando até algumas escapadas para buscar uma vitória em casa. Contudo, as melhores chances ainda vinham da equipe de Paris. Na melhor delas, já no fim do jogo, Fabián Ruiz apareceu pela esquerda e parou em Simón. No rebote, ele finalizou novamente, mas Yuri Berchiche tirou em cima da linha. Fim de jogo no San Mamés!

