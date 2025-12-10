Juventus se impõe sobre Pafos e entra na zona de playoffs da Champions

A Juventus conseguiu uma importante vitória por 2 a 0 nesta quarta-feira (10), diante do Pafos, pela sexta rodada da Champions, no Allianz Stadium, em Turim, na Itália. McKennie e Jonathan David anotaram os gols no segundo tempo. A Velha Senhora, assim, mantém vivas suas esperanças de chegar aos playoffs.
Com o resultado, a Juventus foi aos nove pontos, pulando para 17º e entrou na zona de classificação para os playoffs. O Pafos, que teve o brasileiro David Luiz titular, tem somente seis pontos e está em 26º. Faltam apenas duas rodadas para o fim da fase de Liga do torneio.
O placar foi aberto aos 21 minutos do segundo tempo. Weston McKennie recebeu passe de Andrea Cambiaso na área e acertou um belo chute no ângulo esquerdo para tirar o zero do marcador. Pouco depois, aos 27, Jonathan David ampliou para a Juventus após contra-ataque rápido, aproveitando assistência de Yildiz.
Mesmo com placar de certa maneira magro, a Juventus, afinal, dominou as estatísticas com 24 finalizações (cinco no alvo) contra 11 do Pafos. Além disso, manteve maior posse de bola durante a partida.
Por fim, a Juventus jogará a sétima rodada contra o Benfica, às 17h (de Brasília), no dia 21 de janeiro, dentro de casa. No mesmo dia e horário, o Pafos terá o desafio de superar o Chelsea, no Stamford Bridge.
