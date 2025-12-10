São Paulo decide não renovar o contrato de Luiz Gustavo

O São Paulo decidiu que não renovará o contrato do volante Luiz Gustavo. O jogador de 38 anos possui contrato com o clube até o dia 31 de dezembro e seguirá sua carreira em outra equipe. Ele deixa o Tricolor após duas temporadas, com 59 partidas disputadas, seis gols marcados e uma assistência.

Após sua chegada, Luiz Gustavo se tornou um dos pilares do elenco por conta de sua experiência. Com a camisa tricolor, conquistou apenas um título, a Supercopa do Brasil, no começo de 2024. Neste ano, passou por um drama fora de campo. O volante teve um tromboembolismo pulmonar, que o afastou dos gramados entre abril e outubro, o que resultou o baixo número de jogos disputados.

Em uma das suas últimas partidas pelo São Paulo, na goleada sofrida por 6 a 0 para o Fluminense, Luiz Gustavo desabafou sobre a situação do clube. Em um dos trechos, o volante havia deixado em evidência a possibilidade de não renovar o seu vínculo com o Tricolor. As declarações causaram incômodo na diretoria são-paulina, que desaprovou as falas do jogador.

“Eu não sei o que vou fazer da minha vida ano que vem, pouco me importa, mas eu vou sair de cabeça erguida, sendo honesto e sincero. Pedimos desculpa pela torcida, por todos. Mas uma coisa é certa, está na hora do São Paulo começar a colocar as caras quem tem que colocar, assumir as responsabilidades. Todo mundo tem responsabilidade, assumir de cima para baixo, para que esse clube possa voltar a ser alguma coisa grande no futebol”, afirmou o volante na época.

Aposentadoria descartada

A tendência é que Luiz Gustavo não se aposente dos gramados. O jogador deseja seguir atuando por mais uma temporada e deve procurar um novo clube durante a janela de transferências para dar sequência à sua carreira.

