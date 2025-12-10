Alex Sandro exalta Arrascaeta, meia com mais gols em 2025: “Joga em qualquer equipe do mundo”

A estreia do Flamengo na Copa Intercontinental confirmou o momento mágico de Giorgian de Arrascaeta. O camisa 10 comandou a vitória sobre o Cruz Azul e garantiu a classificação rubro-negra para a semifinal do torneio. O desempenho de gala no Catar rendeu ao uruguaio o prêmio de melhor jogador da partida pela FIFA e arrancou elogios sinceros dos companheiros. O lateral-esquerdo Alex Sandro, com vasta experiência no futebol europeu, não hesitou em colocar o colega na prateleira mais alta do futebol mundial.

Em entrevista ao portal Bolavip Brasil logo após o confronto, Alex Sandro destacou a capacidade técnica diferenciada do meia. Ao responder se Arrascaeta disputaria a Bola de Ouro caso atuasse na Europa, o defensor foi enfático.

“O Arrascaeta é um jogador muito importante, sempre foi muito importante por onde passou, seja nos clubes e na seleção do Uruguai. Tem uma qualidade que pode jogar em qualquer equipe do mundo”, afirmou o lateral.

Arrascaeta é o meia com mais gols em 2025

Os números da temporada de 2025 justificam a reverência. Com os dois gols marcados diante dos mexicanos, Arrascaeta atingiu a marca de 28 tentos no ano. Esse registro o isola como o meio-campista com mais gols no mundo nesta temporada. O craque rubro-negro superou concorrentes de peso, como o português Bruno Fernandes, do Manchester United, e Scott McTominay, do Napoli. O brasileiro – e ex-Vasco -Evander, hoje no Cincinatti FC, aparece na segunda posição do ranking global, mas ainda distante do ídolo da Gávea.

Alex Sandro também aproveitou a oportunidade para valorizar a gestão do elenco. O lateral elogiou a diretoria do Flamengo pela manutenção das principais peças, citando especificamente a renovação contratual de Arrascaeta, selada em novembro. “O Flamengo foi muito bem nas contratações e também na manutenção dos jogadores”, analisou.

Agora, o foco muda para o próximo desafio. O Flamengo volta aos treinos nesta quinta-feira (11) com a mira ajustada para a semifinal. A equipe encara o Pyramids, do Egito, no sábado. O vencedor desse duelo terá a missão de enfrentar o Paris Saint-Germain na grande decisão da Copa Intercontinental de Clubes.

⚽ Top 6: Meias com mais gols no mundo em 2025

Posição Jogador Clube Gols 1º Arrascaeta Flamengo (BRA) 28 2º Evander Cincinatti FC (EUA) 22 3º Alan Patrick Internacional (BRA) 21 3º Mikel Merino Arsenal (ING) 21 5º Sergio Canales Monterrey (MEX) 20 5º Bruno Fernandes Man. United (ING) 20

