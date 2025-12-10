Alex Sandro exalta Arrascaeta, meia com mais gols em 2025: “Joga em qualquer equipe do mundo”

A estreia do Flamengo na Copa Intercontinental confirmou o momento mágico de Giorgian de Arrascaeta. O camisa 10 comandou a vitória sobre o Cruz Azul e garantiu a classificação rubro-negra para a semifinal do torneio. O desempenho de gala no Catar rendeu ao uruguaio o prêmio de melhor jogador da partida pela FIFA e arrancou elogios sinceros dos companheiros. O lateral-esquerdo Alex Sandro, com vasta experiência no futebol europeu, não hesitou em colocar o colega na prateleira mais alta do futebol mundial.
Em entrevista ao portal Bolavip Brasil logo após o confronto, Alex Sandro destacou a capacidade técnica diferenciada do meia. Ao responder se Arrascaeta disputaria a Bola de Ouro caso atuasse na Europa, o defensor foi enfático.
“O Arrascaeta é um jogador muito importante, sempre foi muito importante por onde passou, seja nos clubes e na seleção do Uruguai. Tem uma qualidade que pode jogar em qualquer equipe do mundo”, afirmou o lateral.
Arrascaeta é o meia com mais gols em 2025
Os números da temporada de 2025 justificam a reverência. Com os dois gols marcados diante dos mexicanos, Arrascaeta atingiu a marca de 28 tentos no ano. Esse registro o isola como o meio-campista com mais gols no mundo nesta temporada. O craque rubro-negro superou concorrentes de peso, como o português Bruno Fernandes, do Manchester United, e Scott McTominay, do Napoli. O brasileiro – e ex-Vasco -Evander, hoje no Cincinatti FC, aparece na segunda posição do ranking global, mas ainda distante do ídolo da Gávea.
Alex Sandro também aproveitou a oportunidade para valorizar a gestão do elenco. O lateral elogiou a diretoria do Flamengo pela manutenção das principais peças, citando especificamente a renovação contratual de Arrascaeta, selada em novembro. “O Flamengo foi muito bem nas contratações e também na manutenção dos jogadores”, analisou.
Agora, o foco muda para o próximo desafio. O Flamengo volta aos treinos nesta quinta-feira (11) com a mira ajustada para a semifinal. A equipe encara o Pyramids, do Egito, no sábado. O vencedor desse duelo terá a missão de enfrentar o Paris Saint-Germain na grande decisão da Copa Intercontinental de Clubes.
⚽ Top 6: Meias com mais gols no mundo em 2025
|Posição
|Jogador
|Clube
|Gols
|1º
|Arrascaeta
|Flamengo (BRA)
|28
|2º
|Evander
|Cincinatti FC (EUA)
|22
|3º
|Alan Patrick
|Internacional (BRA)
|21
|3º
|Mikel Merino
|Arsenal (ING)
|21
|5º
|Sergio Canales
|Monterrey (MEX)
|20
|5º
|Bruno Fernandes
|Man. United (ING)
|20
