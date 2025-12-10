Palmeiras realiza compra do defensor Bruno Fuchs

No mesmo dia em que anunciou a renovação de contrato de Abel Ferreira, o Palmeiras garantiu a permanência de um dos destaques do time na temporada. O clube formalizou junto com o Atlético Mineiro a execução de compra do defensor Bruno Fuchs, que estava emprestado ao Verdão pelo Galo desde fevereiro.

Na negociação, o Palmeiras teve que desembolsar cerca de quatro milhões de euros, (R$ 25,4 milhões). O valor é superior ao pago pelo Galo, 2,8 milhões de euros, para efetivar a contratação do jogador no começo do ano. Para efetivar a contratação do zagueiro, o clube exerceu uma cláusula já prevista no contrato de empréstimo.

Fuchs chegou ao Verdão em um empréstimo que envolveu a ida do lateral-esquerdo Caio Paulista para o clube mineiro. No começo, teve um pouco de dificuldade, mas conseguiu buscar seu espaço em meio a consolidada dupla de zaga formada por Gustavo Gómez e Murilo. No segundo semestre, o jogador se destacou atuando como volante, nas vagas de Aníbal Moreno e Emiliano Martínez, que tiveram uma queda. Com isso, o defensor terminou o ano em alta com o técnico Abel Ferreira.

Em 2025, Bruno Fuchs atuou em 44 partidas pelo Palmeiras. O defensor marcou três gols, inclusive na histórica semifinal da Libertadores contra a LDU, e deu uma assistência, na última rodada do Brasileirão, contra o Ceará.

