Bruno Guimarães marca contra, e Newcastle empata com Leverkusen pela Champions

O Bayer Leverkusen arrancou um empate por 2 a 2 diante do Newcastle United, nesta quarta-feira (10), em jogo que teve gol contra de Bruno Guimarães pela fase de liga da Champions. Mas o herói da noite na Leverkusen Arena foi Alex Grimaldo, que apareceu livre na área e decretou a igualdade aos 43 minutos do segundo tempo, frustrando os planos dos ingleses de entrarem no grupo dos oito primeiros colocados.

A partida, aliás, começou favorável ao time alemão: logo aos 13 minutos, Robert Andrich desviou de cabeça e a bola bateu no brasileiro Bruno Guimarães, capitão do Newcastle, que marcou contra e abriu o placar para o Leverkusen.

Na volta do intervalo, os ingleses reagiram rapidamente. Afinal, aos seis minutos, Anthony Gordon converteu um pênalti após falha do goleiro Mark Flekken, que se atrapalhou com a bola e permitiu que Nick Woltemade fosse derrubado dentro da área. O próprio Gordon voltou a ser decisivo aos 29, cruzando para Lewis Miley marcar seu primeiro gol na competição e virar o jogo para 2 a 1.

Quando tudo parecia encaminhado para a vitória inglesa, Alex Grimaldo surgiu como protagonista. O atacante espanhol invadiu a área e, com precisão, deixou tudo igual aos 43 minutos, garantindo um ponto precioso para os alemães.

Situação de Leverkusen e Newcastle na tabela

Com o resultado, portanto, o Newcastle aparece com dez pontos em 12º lugar na tabela, enquanto o Leverkusen cai para a 20ª colocação, com nove somados. Pelo regulamento, os oito primeiros avançam diretamente às oitavas de final, enquanto quem terminar entre o 9º e o 24º disputará os playoffs para tentar chegar ao mata-mata.

