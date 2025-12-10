Conmebol conclui licitação e anuncia direitos de transmissão para ciclo 2027-2030

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) encerrou o mistério sobre o futuro das transmissões esportivas no continente. A entidade anunciou oficialmente, na noite desta quarta-feira (10), os vencedores dos direitos de exibição de suas competições de clubes para o ciclo que compreende os anos de 2027 a 2030. Após um processo que a própria organização classificou como a “licitação mais competitiva de sua história”, a definição dos parceiros de mídia promete fortalecer a distribuição global dos torneios e garantir melhores condições financeiras aos clubes participantes.

No mercado brasileiro, identificado como Território A, a divisão dos pacotes manteve protagonistas conhecidos e consolidou parcerias estratégicas. A Rede Globo assegurou a transmissão da Conmebol Libertadores na plataforma aberta, enquanto a ESPN venceu a disputa pela plataforma paga. Essa configuração se repete na Conmebol Recopa.

Já a Conmebol Sul-Americana apresenta um cenário dividido: a Warner Bros. Discovery, através da TNT Sports, conquistou o pacote de plataforma aberta, e a ESPN garantiu a exibição na plataforma paga. Além disso, a Warner (TNT Sports) detém os direitos de highlights de todas as competições.

Presidente da Conmebol comemora desfecho das negociações

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, celebrou o desfecho das negociações. O dirigente reforçou que o processo reafirma o compromisso da entidade com a transparência e a integridade.

“As propostas vencedoras garantirão que nossas competições continuem crescendo dentro e fora do continente, aproximando ainda mais os torcedores e valorizando o futebol sul-americano”, declarou Domínguez.

A entidade levou dez meses para concluir essa etapa complexa. Durante esse período, a confederação realizou consultas, análises técnicas e múltiplas rodadas de avaliações antes de selecionar as propostas finais. Para garantir a lisura e a solvência profissional do pleito, a Conmebol contou com a consultoria da IMG, agência global de marketing esportivo, e com a auditoria independente da Ernst & Young (EY).

O objetivo estratégico deste novo ciclo envolve a democratização do acesso e a expansão da visibilidade internacional. A Conmebol busca consolidar um ecossistema de mídia moderno e sustentável. A entidade destacou que as competições possuem prestígio crescente: as finais recentes da Libertadores e da Sul-Americana alcançaram transmissão em 196 países e nos cinco continentes, o que comprova o impacto mundial dos torneios sul-americanos.

