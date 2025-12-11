Botafogo usará sub-20 no início do Carioca e já foca na estreia do Brasileirão

O calendário do futebol brasileiro em 2026 apresenta uma novidade desafiadora para as comissões técnicas: a mistura simultânea dos campeonatos estaduais e do Brasileirão logo no mês de janeiro. Ciente dessa maratona atípica, o Botafogo traçou uma estratégia clara para preservar a integridade física de seus principais atletas e garantir uma preparação adequada. O elenco principal, que entrou em férias no último dia 8, tem reapresentação marcada apenas para o dia 5 de janeiro, sob o comando do técnico Davide Ancelotti.

Como o retorno aos trabalhos ocorre apenas dez dias antes da estreia no Campeonato Carioca, a diretoria alvinegra tomou uma decisão estratégica para proteger o grupo. O Glorioso utilizará a equipe sub-20 nas duas primeiras rodadas do estadual. Dessa forma, os garotos da base representarão o clube contra a Portuguesa, na abertura da competição, e contra o Sampaio Corrêa na sequência. Essa medida visa evitar o desgaste prematuro e o risco de lesões nos profissionais, que necessitam de um período mínimo de condicionamento.

Time principal do Botafogo estreia na terceira rodada do Carioca

A previsão interna indica que o time principal fará sua primeira aparição na temporada somente na terceira rodada do Cariocão. O jogo em questão será diante do Volta Redonda, entre os dias 21 e 22 de janeiro. O planejamento de Davide Ancelotti estipula cerca de dez dias de pré-temporada com foco total na recuperação física, prevenção de lesões e readequação tática e técnica. Nesse período, a comissão também promoverá jogos-treino e amistosos no CT para acelerar o ritmo de competição.

Consequentemente, as partidas contra Volta Redonda e Bangu ganham um peso estratégico. O clube encara esses duelos oficiais do Carioca como testes preparatórios fundamentais antes do início do Campeonato Brasileiro, previsto para o final de janeiro. O Botafogo pretende usar essas quatro semanas de janela para integrar os novos reforços e ajustar as ações em campo. Tudo, claro, visando chegar à estreia da Série A em alta rotação.

